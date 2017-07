WWE dedica cinturón especial a las Chivas

Agencia

Ciudad de México.- La WWE, en voz de su luchador y directivo, Triple H, cumplió la promesa de confeccionar un cinturón especial para el vigente campeón del fútbol mexicano: las Chivas de Guadalajara.

La leyenda de la marca estadounidense de lucha libre, presumió en su cuenta de Twitter el fajín de los pesos pesados diseñado especialmente para el Rebaño, tal y como lo anunciaron desde mayo pasado, cuando los tapatíos vencieron a Tigres en la Final del Clausura 2017, informa Milenio.com

También te puede interesar: Investigan a luchador por agredir a una mujer

Felicidades a las @Chivas por la #12

Here is something to help with the Championship celebration...#ADarLaVuelta @LIGABancomerMX pic.twitter.com/wUnNMecMXp