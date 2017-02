Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Una luz de esperanza ilumina de nuevo el camino de Itza y Mixcóatl Trabulse. Al menos, eso parece, después de que la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (Cojudeq), se acercó a José Trabulse Ramos, padre y entrenador de las talentosas tenistas, para apoyarlas de nuevo.

“Me mandaron a un psicólogo para que valore el estado físico de Itza, después de la lesión que sufrió”, comenta el papá y entrenador.

“Me agrada esta noticia porque desde la pasada administración, hace año y medio, las niñas no habían sido tomadas en cuenta por la Cojudeq”, añade Trabulse Ramos, quien lamentó que por la falta de apoyo ambas perdieran su ranking de la Federación Internacional de Tenis (ITF).

“Me impusieron una multa de cien dólares ya que las inscripciones son en línea, a nivel internacional, y si no te presentas al torneo, te sancionan económicamente”, explica el entrenador.

“Ahora, por ejemplo, ya me la duplicaron, porque estamos hablando de dos mil pesos. Espero que cuando registre a las niñas a un torneo no afecten esas multas, no sé si las perdonan o siguen ahí”.

Además de eso, lamentablemente, perdieron sus puntos y ranking. A ellas no les ganaron en la cancha, todo fue por falta de apoyo”, expuso.

Afirmó que ‘el ranking de 21 años a nivel nacional, no sirve de nada, las mejores se van del país, se van a jugar torneo de la ITF, buscan una beca o simplemente, lo dejan’, explica.

Las gemelas, por ejemplo, tienen que jugar el Estatal porque representan a Quintana Roo, como una y dos del estado.

Ahorita, participarán en el Regional, el 23 de febrero, y como la Cojudeq apoyará ese torneo, en diferentes aspectos, estarán presentes”, sentenció.