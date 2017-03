Pumas no consigue la victoria desde hace un mes, cuando venció 3-1 al Necaxa, en duelo correspondiente de la Liga MX.(Jam media)

CIUDAD DE MÉXICO.- Pareciera como si a Pumas se le esfumara la magia o la manera de saber ganar los partidos. Lo cierto es que el equipo de Juan Francisco Palencia tiene casi un mes desde la última victoria que sacó en Ciudad Universitaria ante su afición frente a Necaxa, informa Excélsior.

Situación que en los más recientes encuentros ya se empieza a cuestionar el funcionamiento del plantel en el terreno de juego.

Las dudas surgen, pero no hay nadie, ni siquiera los mismos jugadores han encontrado la respuesta a esta problemática que si bien no ha generado que los focos amarillos se enciendan en el seno auriazul, si hay una incertidumbre de lo que ha estado ocurriendo.

No sé, es difícil de explicar, porque también nosotros hemos analizado los partidos y realmente creamos muchas más llegadas que el rival, tenemos más posesión de balón, pero no sé por qué. Nos llegan cinco veces, nos meten cuatro goles, no sé si tenemos esa pizca de mala suerte, porque así de simple, llegamos más que el rival”.

El partido de vuelta se jugará este miércoles en punto de las 21:00 horas, en el Olímpico Universitario

“Quizá, cada vez intentamos ser más ofensivos, uno corre esos riesgos, tenemos que mejorar al momento de cuidar las coberturas, cuando perdemos el balón es cuando más daño nos hacen. No estamos tan mal como dicen los resultados, hay algunos fallos puntuales pero el equipo está tranquilo porque actitud no falta y el juego no es malo”, comentó el jugador de Pumas Abraham González.

A pesar del momento que se vive en Pumas, los felinos tienen el sueño claro, estar en un Mundial de Clubes, pero para ello, deberán de superar a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, un equipo que no será sencillo, ya que de los diez encuentros entre ambas escuadras que han disputado en C.U. en Liga, los de Ferretti cuentan con cuatro victorias por cuatro de los del Pedregal y sólo dos empates.

No están pasando por una buena racha en cuanto a resultados en Liga pero es Tigres, de medio campo para arriba son muy peligrosos, parece como si no hicieran nada, pero es lo que quieren, que uno pierda el balón para que en la contra te maten y es lo fuerte que tienen, en la ida lo hicimos muy bien, tapamos a sus delanteros, no dejamos recibir y si hacemos eso, estoy seguro que pasaremos”, señaló.

"El 5-0 de Tigres a Pumas del torneo pasado no se olvida, pero para González “sí dolió, pero tenemos la ocasión de vengarnos”. finalizó.