¡Entérate! Cruz Azul tendrá nueva Ciudad Deportiva

Ciudad de México.- El titular del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, Horacio de la Vega, reveló en entrevista para La Afición, algunos de los avances en las pláticas que se tienen a futuro para la construcción de la nueva Ciudad Deportiva en la Ciudad de México, misma que podría albergar la nueva casa del Cruz Azul, la cual se espera que inicie su construcción antes de que finalice la actual administración.

"Nos reunimos hace poco con miembros de la directiva de Cruz Azul y con el Doctor Manera, para seguir estructurando lo que será la nueva Ciudad Deportiva, porque no únicamente estamos buscando tener un estadio sino todo un complejo deportivo de primer nivel, el cual no existe actualmente no existe y que tenemos como objetivo crear empleos, recuperar lugares y crear un gran beneficio social, en conjunto con el Cruz Azul", dijo de la Vega.

A su vez, destacó el trabajo que actualmente se ha hecho en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, en donde se han recuperado varios espacios para la práctica recreativa y mejoras en las instalaciones. Por otra parte, dio algunos lugares que estarían siendo evaluados para la realización del nuevo complejo deportivo de la Capital, destacando sitios de las delegaciones Iztapalapa, Magdalena Contreras, Xochimilco, Azcapotzalco y zonas como Ciudad Satélite.

"Estamos con la mira de iniciar el proyecto antes de que acabe nuestra gestión, los cuales están planeados para 2018 y antes de que acabe este año, pues ya se tenga un avance muy importante en el proyecto de la nueva Ciudad Deportiva. Sin lugar a dudas, estoy convencido que mediante la normatividad jurídica se pueda dar inicio a los trabajos de esta gran estrategia", mencionó a La Afición.

Por otra parte, reveló algunas de las razones por las que se rechazó la posibilidad que el Velódromo fuera la casa de La Máquina

"Se escuchó a los vecinos, al delegado de Iztacalco, pero no se pudo llegar a un acuerdo; me parecía una gran iniciativa porque la ciudad iba a ganar dos espacios deportivos porque se iba a edificar un estadio y un velódromo nuevo, ya que el actual está prácticamente obsoleto debido a que no cumple con ninguna de las características pertinentes para la práctica del ciclismo, concluyó.