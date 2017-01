Agencias

DENVER, Colorado.- Los Rockies de Colorado llegaron a un acuerdo por un año con el utility Alexi Amarista.

El venezolano bateó para .257 con 11 impulsadas y nueve robos la temporada anterior, con los Padres de San Diego. Ocupó las posiciones de intermedista, campocorto, jardinero, tercera base e incluso sacó un out como pitcher, informa The Associated Press.

Amarista, de 27 años, se constituye como otra pieza versátil para los Rockies, donde se reencontrará con Bud Black, nuevo manager de Colorado, quien se desempeñó ocho años como piloto de San Diego.

De por vida, Amarista tiene un promedio de .230 en seis temporadas con los Padres y los Angelinos de Los Ángeles, que lo contrataron como agente libre amateur en 2007.

También recientemente, los Rockies suscribieron un convenio de ligas menores con el jardinero Chris Denorfia, de 36 años, y lo invitaron al campamento de pretemporada con el primer equipo.