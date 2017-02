Agencias

HANNOVER, Alemania.- El conjunto de Eintracht de Francfort, donde milita el mexicano Marco Fabián, venció 2-1 a Hannover, en partido correspondiente a los octavos de final de la Copa de Alemania que se jugó en la cancha del AWD-Arena.

Tras lograr la victoria en contra de Hannover, el Eintracht avanza a la siguiente fase del certamen germánico, donde se enfrentará al sorprendente Arminia Bielefled, publica Milenio La Afición.

En otros resultados de la jornada, Borussia Dortmund y Schalke 04 también avanzaron a la siguiente ronda con resultados que se detallan más adelante en esta misma nota.

El centrocampista azteca Marco Fabián no fue convocado para el partido de su equipo, luego de sufrir una lesión en la cadera; su fecha de regreso es desconocida, afirmó el estratega Niko Kovač.

El encargado de abrir el marcador al 57´ fue el centro delantero alemán Martin Harnik, luego de vencer al guardameta finlandés Lukáš Hrádecký.

Cinco minutos después, el cuadro de las “Águilas” reaccionó por conducto del defensa israelí Taleb Tawatha para poner el 1-1, a pase del zaguero Timothy Chandler.

Al 66´, el responsable de darle el triunfo al Eintracht fue el delantero suizo camiseta nueve, Haris Seferović, al batir la meta del austriaco Samuel Radlinger.

El avance del Dortmund

El conjunto de Borussia Dortmund venció 3-2 en penales a Hertha Berlín en el partido correspondiente a los octavos de final de la Copa de Alemania que se jugaron en la cancha Signal Iduna Park.

Tras este resultado, los dirigidos por el estratega Thomas Tuchel avanzan a la etapa final del certamen germánico

Hertha Berlín se encargó de abrir el marcador al minuto 27, con anotación del marfileño Salomon Armand Kalou a pase del joven defensa alemán Niklas Stark.

Para la segunda parte, al 47´ el delantero teutón, Marco Reus, puso el 1-1 con asistencia del centrocampista estadounidense Christian Pulisic.

En el tiempo extra, al minuto 119, el zaguero griego Sokratis Papastathopoulos fue expulsado luego de recibir dos tarjetas amarillas consecutivas por reclamar al árbitro.

El partido se tuvo que definir desde los 11 pasos, los encargados de marcar para los de casa fueron el centrocampista Ousmane Dembélé, el delantero Pierre Aubameyang y el volante Gonzalo Castro.

Más calificados

En Berlín, Schalke y Sportfreunde Lotte de la tercera división avanzaron el miércoles a los cuartos de final de la Copa de Alemania, publica The Associated Press.

Con tres goles en ocho minutos, incluyendo uno del brasileño Naldo, Schalke arrolló 4-1 a SV Sandhausen.

Por su parte, Lotte derrotó 2-0 al 1860 Munich de la segunda división.

De esta forma los cuatro enfrentamientos serán: Frankfurt vs Bielefeld, Lotte vs Dortmund, Bayern vs Schalke 04 y Hamburgo vs Moenchengladbach.

Futbol de Francia

El equipo Niza derrotó hoy 1-0 a Saint-Dennis, en juego correspondiente a la jornada 24 de la Liga de Francia y con ello se cierra la lucha por el liderato en la clasificación general, al llegar a 52 puntos, por 55 del primer lugar, que corresponde a Mónaco.

La única anotación del partido llegó por autoría del atacante de 22 años, Wylan Cyprien, quien al minuto siete, tras una triangulación en la zona ofensiva, hizo el último toque de disparo de pierna derecha, para incrustar el balón en el ángulo superior izquierdo.

Durante la víspera, Mónaco y París Saint Germain ganaron por el mismo marcador de 2-1 ante Montpellier y Lille, respectivamente, con lo cual son parte de este protagonismo en los primeros lugares de la tabla.

Niza empató a París Saint Germain en 52 puntos, sin embargo, por diferencia de goles se queda en tercer lugar, posición que tratará de mejorar en el siguiente encuentros, mismo que será ante Rennes, en el Roazhon Park.

Resultados completos de los encuentros de hoy, que completaron la jornada 24 de la Liga de Francia: Niza 1-0 Saint-Etienne, Lorient 1-1Toulouse, Lyon 4-0 Nancy, Angers 0-0 Rennes, Metz 2-1 Dijon y el Bastia-Nantes quedó aplazado.