LONDRES, Inglaterra.- El campeón Argentina quedó en aprietos, la Serbia de Novak Djokovic tomó ventaja 2-0 y España repartió puntos con Croacia este viernes al ponerse en marcha el Grupo Mundial de la Copa Davis.

Argentina, sin su baza Juan Martín del Potro, perdió los dos partidos de sencillos ante Italia y está obligada a ganar los tres restantes el fin de semana para no tener que jugarse la permanencia en la máxima categoría en un repechaje, informa The Associated Press.

El argentino Guido Pella perdió en tres sets ante Paolo Lorenzi, y Carlos Berlocq cayó en cuatro frente a Andreas Seppi. Leonardo Mayer y Diego Schwartzman tratarán de mantener a Argentina a flote en el choque de dobles el sábado ante Simone Bolelli y Seppi en la cancha de arcilla de Parque Sarmiento, en Buenos Aires.

"Fue un partido difícil, más allá del resultado, porque los dos primeros sets duraron casi dos horas", dijo Lorenzi, la primera raqueta italiana y 43 del ranking mundial. "Creo que jugué bien. Es importante para mí ser parte del equipo, más allá de ser el tenista italiano de mejor ranking".

España vs Croacia

Croacia, que perdió la final de noviembre ante un equipo encabezado por Del Potro, empató 1-1 con una España que tampoco cuenta con su principal raqueta, Rafael Nadal.

Djokovic y Viktor Troicki le dieron a la local Serbia los primeros dos puntos frente a Rusia. Djokovic, quien venía de caer en la segunda ronda del Abierto de Australia, emergió airoso cuando su rival Daniil Medvedev abandonó tras ceder el primer juego del cuarto set. El ruso había ganado por 6-3 el primer set, pero Djokovic se llevó los dos siguientes por 6-4, 6-1.

Franko Skugor sumó el primer punto por los croatas con un triunfo en cinco sets ante Pablo Carreño Busta, y Roberto Bautista Agut igualó al despachar en tres sets a Ante Pavic.

Los españoles Feliciano y Marc López enfrentan en dobles a Marin Draganja y Nikola Mektic el sábado en la cancha bajo techo de Osjek, Croacia.

Más resultados

Alemania y Bélgica también dividieron honores, con victorias para el belga Steve Darcis sobre Philipp Kohlschreiber, y el alemán Alexander Zverev ante Arthur De Greef en la serie en Francfort.

En Melbourne, Nick Kyrgios y Jordan Thompson pusieron a Australia en ventaja de 2-0 ante República Checa, y Francia se adelantó 2-0 ante Japón gracias a Richard Gasquet y Gilles Simon.

Ademas, Canadá recibía a una Gran Bretaña sin Andy Murray, y Estados Unidos a una Suiza sin Roger Federer ni Stan Wawrinka.

Los ganadores avanzarán a los cuartos de final que se disputarán entre el 7-9 de abril, y los perdedores disputarán un repechaje por la permanencia en el Grupo Mundial.