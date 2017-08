Agencia

ESPAÑA.- Cristiano Ronaldo se entrenó ayer con normalidad en Valdebebas. La ira va por dentro. El pasado jueves compartió en su cuenta de Instagram una foto desde el césped del Bernabéu con el trofeo de la Supercopa de España junto a su hijo y un acompañante de éste. Sonreía. Antes se había hecho la foto de familia con el trofeo junto a sus compañeros. Se podría decir que el fantástico partido del Madrid y el cariño del madridismo, en lo que era su primera aparición por el estadio después de la portada de A Bola en la que aireaba su deseo de irse de España, habían aplacado su furia. Pero sigue enfadado, molesto, disgustado. Se siente perseguido, indica Marca en su portal.

Cristiano pasó la jornada del miércoles esperando a que el Comité de Apelación rebajara la sanción en un partido. Tenía grandes esperanzas en que eso pasara. Parecía lo más lógico una vez visto el vídeo de las imágenes de su jugada con Umtiti del partido de ida de la Supercopa de España. El delantero del Madrid sabía que se había equivocado con el empujón a De Burgos Bengoetxea, que la sanción, según el reglamento, es justa. Pero estaba convencido de que el Comité le iba a quitar la segunda tarjeta amarilla, señalada por simular una caída, algo que no ocurrió. Al ser ratificada su sanción, explotó.

Impossível ficar imune a esta situação, 5 jogos!! Parece-me exagerado e ridículo, isto chama-se perseguição! Obrigado aos meus companheiros pelo apoio e aos adeptos!!! Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 16 de Ago de 2017 a la(s) 9:19 PDT

Se sintió hundido. Crucificado. Pedía explicaciones al respecto y no las recibía. Entró en ebullición, como cuando quiso dejar España a raíz de sus problemas con Hacienda y la acusación de presunto fraude fiscal por más de 14 millones de euros. ¿Por qué no se la quitaban? ¿Por qué no rebajaban la sanción de cinco partidos si las imágenes eran cristalinas? ¿Por qué? La estrella del Madrid pensó que algo raro pasa con él, una sensación que lleva experimentando varios años. Se siente maltratado. Igual que le sorprendió, cuando estaba de vacaciones, la intervención de la policía aduanera en su yate en Formentera para comprobar la documentación de su embarcación como si fuera el único que navegara por esas aguas, Ronaldo no entendía que no menguara su sanción si todo parecía muy claro.

El Madrid conoció su enfado. De hecho, el cambio en el tono habitual de Zidane en la rueda de Prensa antes del Clásico del Bernabéu obedece a un guiño a su jugador franquicia. Era la primera vez que el entrenador francés demostraba su enfado ante los medios. Para la historia quedó la frase "ahí pasa algo" por la que incluso puede ser expedientado por el Comité Técnico de Árbitros. Pero Zidane no sólo estaba mostrando su malestar. Empezaba a arropar a Ronaldo, que muchas veces se ha sentido descuidado por el club en ese sentido.

Nao deixes que o mau comportamento de outros afecte a tua tranquilidade mental✌🏼🏆 Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 17 de Ago de 2017 a la(s) 10:10 PDT

Horas después, Florentino Pérez daba un puñetazo en la mesa en la comida oficial de la Supercopa, donde el presidente del club blanco no ocultó su malestar con la RFEF, el Comité de Árbitros y los Comités. Era otra manera de decir que el Madrid iba a pelear por Cristiano hasta las últimas consecuencias. De hecho, ha recurrido al TAD.

Cuando Cristiano llegó al Bernabéu para ver el Clásico desde la grada, el comportamiento de los aficionados le encantó. En el minuto 7, en lugar del habitual recuerdo para Juanito Gómez, la hinchada del Madrid coreó con ímpetu el nombre de Ronaldo. Después, el jugador bajó al césped para celebrar el título con sus compañeros y su hijo. Ahora sólo le toca esperar para volver a jugar. Lo hará con Portugal y en el estreno del Madrid en la Champions en septiembre. El tiempo borrará su disgusto. Sabe que todo es mejorable, desde su actitud hacia los árbitros hasta el tratamiento que recibe en ocasiones.