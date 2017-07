Cristiano Ronaldo declara ante juez por fraude fiscal

Agencia

España.- A Cristiano no se le vio ni el pelo en su comparecencia en el juzgado por presunta evasión fiscal.

El jugador llegó pasadas las 11 de la mañana al juzgado de instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón citado por la juez Mónica Gómez, para rendir declaración luego de ser denunciado por la Fiscalía por un delito de evasión fiscal por un monto 14.7 millones de euros. Centenares de medios de comunicación, en una cobertura sin precedentes en los juzgados del poblado a las afueras de Madrid, esperaban a la llegada de CR7 a las puertas del edificio, vallado por la policía, informa el portal de ESPN.

Cristiano fue conducido al edificio público a través de la puerta secundaria, ubicada en el estacionamiento techado. No dio oportunidad a ser visto ingresando por su propio pie y a través de la puerta principal.

Lo había dejado todo para la salida. O al menos eso se esperaba. Una empresa privada había instalado, a la salida del juzgado, un atril desde donde el jugador leería un comunicado de prensa tras rendir su declaración. Naturalmente, había una gran expectación por sus primeras palabras desde que se diera a conocer la denuncia en su contra el pasado 13 de junio.

Se esperaba que Cristiano clamara “inocencia”. Desconocimiento. O como ha filtrado tanto la empresa que lo representa como su equipo de abogados desde que se desatara el escándalo, “diferencia en los criterios” legales en lo que a derechos de imagen concierne.

Pero Cristiano se marchó a casa por la misma puerta por la que entró. Quien utilizó el atril fue el portavoz de Gestifute, Iñaki Torres. “El jugador ha declarado. Está todo en orden y ya está en camino a su casa. Recibirán (los medios) una nota de prensa en unos 15 minutos”, indicó Iñaki Torres.

La declaración de Cristiano ante la magistrada, de casi dos horas de duración, se realizó a puertas cerradas, al tratarse de una comparecencia “en calidad de investigado” en un proceso que se encuentra aún en “fase de instrucción” y no de un juicio.

Ese se emplazaría si la magistrada encuentra indicios de delito y lo acusa de manera oficial tras escuchar su declaración.

La Fiscalía Provincial de Madrid interpuso una denuncia contra el jugador el pasado 13 de junio por cuatro delitos de evasión fiscal presuntamente cometidos entre 2011 y 2014 por un total de 14.7 millones de euros.

La Fiscalía acusa a Cristiano Ronaldo de haber creado, en 2010, una estructura de sociedades en el extranjero para “ocultar al fisco las rentas generadas en España” por la venta de derechos de imagen de manera “voluntaria y consciente”.

Mientras los abogados y agentes de Cristiano insisten en la inocencia del jugador basados en esa “diferencia de criterios” entre las leyes españolas concernientes a la venta de derechos de imagen, el jugador ha mantenido un silencio costoso en imagen para el Real Madrid.

La actitud de CR7

De acuerdo con información que trascendió luego de la comparecencia de Cristiano Ronaldo, ESPN pudo saber que el futbolista estuvo muy tenso y por momentos hasta arrogante con la juez titular, de nombre Mónica Gómez Ferrer, a quien le habría reiterado su inocencia al tiempo de argumentar: “si no me llamara Cristiano Ronaldo no estaría aquí sentado”.

La magistrada, según publicó el Diario As, le respondió al futbolista: “No se equivoque, como usted se han sentado ahí otras personas anónimas. Usted está siendo encausado e investigado por un presunto delito fiscal, según las pruebas que aporta la fiscalía y sobre las que yo tendré que decidir”.

A diferencia de otros jugadores que han enfrentado una situación similar a la del portugués, que han decidido llegar a un acuerdo y pagar una multa, CR7 no estaría dispuesto a acordar: “No, no, todo esto pasa porque yo soy Cristiano Ronaldo”, habría reiterado el crack.