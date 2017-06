Agencia

España.- Tras ser denunciado por fraude fiscal en España, empezó a circular la versión de que Cristiano Ronaldo estaría dispuesto a abandonar el Real Madrid. Gigantes de Europa, como Manchester United y PSG, mostraron su interés en el crack portugués. Y también los clubes modestos hicieron su intento, como Shountrade AFC, de la segunda división regional de Irlanda, indicó Infobae en su portal.

El modesto elenco irlandés le hizo un hilarante oferta al capitán luso a través de un comunicado emitido a través de sus redes sociales, en el que da las razones más insólitas para intentar convencer a Cristiano para fichar por su equipo.

"Dicen que en la vida todo es cuestión de tiempo y, mira, has quedado disponible justo cuando te necesitamos. Terminamos terceros en la liga. Pudimos haber ascendido de no haber sido por las lesiones y las resacas. Pero, ¿qué club no tiene esos asuntos?. No te preocupes por el dinero. Sólo necesitamos conseguir fondos y hacer algunas noches de lotería para estar a tus órdenes", comienza el escrito.

Luego aparecen las condiciones y propuestas. Primero, le adelantan a Cristiano que no podría vestir el número 7, ya que esa camiseta se ha perdido. "Te ofrecemos una casi nueva con el 10 y tu nombre. Casi limpia. La sangre ya es naranja a esta altura", agregan. También le prometen darle un coche Toyota Yaris modelo 2004 y 21 días de vacaciones, además de tener libre los martes y los miércoles "por no competir en Europa".

La condición que pone el club a Ronaldo es que no comenzaría la temporada de titular. "Sería injusto para el resto de los chicos", argumentan. Y también le aclaran que no hay prohibiciones de alcohol en el vestuario, pero le piden que beba poco la noche anterior a los partidos.

"Cualquier duda no tengas miedo de consultar", cierra el escrito, donde lo invitan a presentarse a la pretemporada el 21 de julio.