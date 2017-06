Agencia

Kazam.-Cristiano Ronaldo volvió a ser elegido como MVP tras finalizar el encuentro de la selección de Portugal ante Nueva Zelanda, donde los lusos vencieron por 0-4 y fue el autor del primero de los tantos, indicó goal en su portal.

El portugués se convierte en el primer futbolista en la chistoria de la Copa Confederaciones con tres premios al mejor jugador del partido consecutivos.

"He ayudado al equipo, he marcado el gol pronto y he tenido unas cuantas oportunidades más. El equipo estuvo bastante bien. Queríamos ganar ampliamente en la primera parte. Es difícil jugar mejor de lo que hemos jugado. La semifinal frente a Alemania o Chile sera muy dura, pero tenemos mucha confianza", dijo tras el partido.