MADRID, España.- Cristiano Ronaldo se ha visto envuelto con las autoridades españolas, después de que fuera acusado de cometer un fraude fiscal a Hacienda, durante su paso con el Real Madrid; hecho que ha orillado al futbolista a decir que quiere regresar a Inglaterra.

Durante su audiencia en la capital ibérica, el periódico inglés The Sun difundió unas frases del astro lusitano, quien aseguró que durante su estancia en la Premier League nunca se vio inmiscuido en este tipo de casos, informa el portal web Récord.

"En Inglaterra nunca tuve estos problemas (de fraudes al fisco), es por eso que me quiero regresar ahí. Yo siempre he pagado mis impuestos, en España y en Inglaterra. No tengo nada que esconder y sería ridículo de mi parte hacer eso", declaró CR7.

Por el último, el futbolista luso aseguró que no tiene conocimiento sobre estos temas y que cada vez que sus consejeros le dicen que todo está bien, él les cree.

"Pagué todo en 2014. Sólo fui a la escuela hasta sexto año, así que no entiendo mucho de esto; lo único que sé hacer bien es jugar futbol. Cuando mis consejeros me dicen: 'Cris, está bien', yo les creo", puntualizó Cristiano.