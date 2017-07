Exentrenador del 'Tri' femenil, acusado de homofobia

Agencia

Ciudad de México.- Bianca Sierra y Stephany Mayor son pareja desde 2013, pero no se habían expresado abiertamente hasta que el diario estadounidense, New York Times les realizó un reportaje.

Las mexicanas viven en Islandia, en dicho país, ambas juegan como compañeras en el Thor-KA de la liga islandesa, club que agradece su esfuerzo, pues las dos contribuyeron a que el equipo esté a punto de clasificarse a la Liga de Campeones femenil, informa Adrenalina.

También te puede interesar: Jugadores son despedidos por video íntimo

En el trabajo del NY Times las jugadoras explican que, dado a diferencias con el exentrenador de la selección mexicana femenil, Leonardo Cuellar, tuvieron que dejar al país para vivir más tranquilas, pues aseguran para el diario que Cuellar, les pidió esconder su relación.

“(Cuellar) dijo: ‘A mí no me importa si son novias o no, pero no las quiero ver ahí agarradas de la mano o haciendo desfiguros’”, aseguró Stephany al NY Times.

Las futbolistas no están en el Tri femenil desde el mundial de Canadá en 2015, sin embargo, ambas fueron convocadas para el próximo partido que tendrá el equipo contra Suecia, por el actual entrenador Roberto Medina.