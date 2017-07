Deportistas que sí merecen el orgullo mexicano

Agencia

MÉXICO.- Se llevó a cabo el Mundial de Para-Atletismo 2017 con sede en Londres para el cual fueron enviados 21 atletas mexicanos, los cuales hicieron una excelente presentación que les llevó a superar el mundial de Doha en 2015, mismo que le había traído a México el éxito de cinco preseas.

El campeonato de Londres se llevó a cabo del 14 al 23 de julio del presente año y recibió a mas de mil 300 paratletas de 100 países diferentes, todos buscaron regresar a sus lugares de procedencia con los mejores resultados y llevarse la mayor parte de las 202 medallas que se disputaron.

México tenía como objetivo principal superar los resultados que se obtuvieron en la misma competencia que se llevó a cabo en 2015 dónde se regresó con 5 preseas: una de oro, tres de plata y una de bronce. Los mexicanos participaron con todo su esfuerzo y lograron cumplir sus objetivos pues regresaron a casa con el éxito de nueve preseas.

Las Medallas

Oro - Diana Laura Coraza Castañeda prueba de 800 m de la categoría T11.

Plata – Edgar Cesáreo Navarro prueba de 400 m de la categoría T51.

Plata – Diana Laura Coraza Castañeda en la final de 400 metros de la categoría T11.

Plata- Salvador Hernández Mondragón en la prueba de 100 m de la categoría T52.

Plata- Ángeles Ortíz en el lanzamiento de bala de la categoría F57.

Bronce - Rosa Guerrero en lanzamiento de bala de la categoría F55.

Bronce – Floralia Estrada con récord de América en Disco F57.

Bronce – Gloria Zarza en Lanzamiento de bala de la categoría F54.

Bronce- Rebeca Valenzuela en el lanzamiento de bala de la categoría F12.

Lamentablemente los deportistas que representaron a México no han recibido el apoyo suficiente; sin embargo, ese no fue pretexto para no poder dar lo mejor durante cada una de las competencias y hasta colocarse dentro de los tres mejores lugares.

El domingo concluyeron las actividades del certamen mundialista y la delegación mexicana se regresan con un excelente resultado para el país.