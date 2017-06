El Borussia Dortmund tiene nuevo director técnico

Agencia

ALEMANIA.- Peter Bosz ha sido confirmado como el nuevo director técnico del Borussia Dortmund, el técnico 53 años llega a la Bundesliga después de su paso por Ajax, equipo al que llevó a la final de la UEFA Europa League con un fútbol vistoso que agradó a lo largo de la temporada, informa Fox Sport.

Borussia Dortmund publicó un comunicado de prensa para dar a conocer la llegada de Peter Bosz quien estará al frente del equipo alemán hasta junio de 2019, y así, ser el sucesor de Thomas Tuchel.

También te puede interesar: El yerno de 'La Volpe' es el nuevo director técnico de Puebla

Bosz tiene un estilo de juego que se adecua a la perfección con lo que busca el conjunto de ‘Las Abejas’, el técnico gusta de un fútbol rápido y ofensivo, la principal idea es que sus equipos tengan el balón y creen peligro al arco rival, además de siempre buscar presionar lo más arriba posible para recuperar el esférico lo antes posible.

Peter Bosz is the new BVB Head Coach. Contract will last until 2019. Further info in a press conference this afternoon. #welkomhier #bvb pic.twitter.com/us7FngPgXy