Agencias

ESPAÑA.- Mali y Uganda empataron (1-1) y quedaron eliminadas de la Copa Africana de futbol socer luego de un encuentro marcado también por el temprano gol de Egipto, que ponía muy cuesta arriba las remotas posibilidades que "las águilas" tenían de alcanzar los cuartos, informa marca.com

Los ocho clasificados se enfrentarán a partir del sábado 28 de enero. La final será el 5 de febrero.

Faruk Miya (Standard de Lija), estrella de las grullas, marcó en el minuto 70 el primer gol de Uganda en una fase final de la Copa de África desde que en 1978 participara por última vez y perdiera la final precisamente con Ghana.

Sin embargo, la alegría de los ugandeses y las opciones de anotarse también la primera victoria desde aquella desgraciada final se desvanecieron apenas tres minutos después al transformar el joven talento del Lille francés Yves Bissouma una falta directa.

Los partidos de cuartos de final quedan como sigue: Burkina Faso vs Túnez, Egipto vs Marruecos, Senegal vs Camerún, y República Democrática de Congo vs Ghana.

De estas ocho selecciones, Egipto ha ganado más veces el torneo (7); le siguen Ghana y Camerún (4), RD Congo (2) y Túnez y Marruecos (1).

Las únicas que nunca han podido coronarse son Burkina, semifinalista en 2013, y Senegal, semifinalista en 2002, año en que ganó en el Mundial a Francia, entonces vigente campeón del mundo.