México.- Eduardo López, la ‘Chofis’, debería tener mejor mentalidad y ser humilde en su profesión, señaló el Adolfo ‘Bofo’ Bautista, quien también reveló cuál es el problema de las Fuerzas Básicas de las Chivas, indicó ESPN en su portal.

El jugador de escuadras como Tecos, Pachuca y el propio Guadalajara, no quiso responder directamente al cuestionamiento de qué le parece la ‘Chofis’: “Me han preguntado de Marco Fabián, de Ávila, que los veían como ídolos y lo que he comentado es que no tienen que hacerle caso a la prensa. Ellos tienen que mostrar su talento. Un día das un buen partido y te ponen como el mejor, luego eres el peor. Eso mata al jugador”

Sobre si tiene talento para destacar, afirmó: “El talento lo tiene, pero siempre y cuando esté bien mentalizado a que todos los días tiene que dar el máximo. No uno bueno y tres malos. Si se mete eso en la cabeza, puede ser un gran jugador y un referente”.

Asimismo, acerca de por qué piensa que no existe otro ‘Bofo’ en Chivas, señaló: “Sencillo, no se ha explotado al máximo las Fuerzas Básicas. Se están manejando intereses económicos en contratar gente que venga a cubrir y no dan la oportunidad a jóvenes. Hay mucho potencial. Me tocó ver las Fuerzas Básicas y hay jugadores con talento, (pero) se rompió ese proceso”.