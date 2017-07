El Real Madrid presenta a Dani Ceballos

Agencia

MADRID.- El Madrid anunció el viernes pasado que logró un pacto con el Betis por los derechos de Dani Ceballos, un volante de 20 años que firmó un contrato por seis temporadas. Este jueves fue presentado en el club merengue.

Ceballos acaba de ser elegido como el mejor jugador del campeonato europeo Sub-21, en el que ayudó a España a alcanzar la final. Surgió de las divisiones inferiores del Betis, y debutó con el primer equipo en 2014, informa López Dóriga.

El joven jugador tendrá que competir por tiempo de juego en el mediocampo con Luka Modric, Toni Kroos e Isco Alarcón.

Durante la presentación de este jueves, el jugador andaluz dirigió algunas palabras a la directiva y afición madridista. “Quiero agradecer al presidente la confianza que depositó en mí desde el primer momento. Desde que supe que me querían no tuve opción de decir que no. Mi sueño desde pequeño era estar aquí. Vengo a sudar esta camiseta hasta el último segundo y a hacer más grande la historia de este club. ¡Hala Madrid!”, comentó Ceballos.

El internacional español llegó para cubrir la baja del colombiano James Rodríguez, quien se marchó a la Bundesliga con el Bayern Munich.