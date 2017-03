Agencia

Ciudad de México.- A raíz de la suspensión de Liga MX tras un parón por parte de los árbitros, Paco Jémez, entrenador de Cruz Azul, aseguró que se debe respetar la labor de los silbantes más allá de sus determinaciones dentro del terreno de juego y en caso contrario, él mismo impondría sanciones ejemplares.

A través de información publicada en el portal de noticias deportivas ESPN, "Si un jugador mío le da un cabezazo a un árbitro no tiene que venir ningún comité a decirme los partidos que le tienen que echar, de mi parte, ese jugador no se pone más la camiseta de Cruz Azul", aseguró el entrenador español en conferencia de prensa desde las instalaciones de La Noria.

Para el ex timonel de Granada, Rayo Vallecano y Las Palmas, todo hecho de violencia mancha la reputación y la identidad de los clubes, especialmente de la Máquina, que según sus palabras, se ha mantenido históricamente como un equipo apegado a las buenas costumbres.

"Yo no quiero un jugador que ande por ahí pegándole cabezazos al árbitro... o si a mí un día se me va la cabeza y le doy un cabezazo a un árbitro, Cruz Azul me tiene que echar a la calle porque estoy manchando el escudo, la reputación de un club con muchísimos años, la reputación de una afición", agregó Jémez.

El estratega y ex jugador fue mesurado sobre el nivel del arbitraje en general y aseguró que más allá de los errores que se puedan cometer cada semana, todo integrante del balompié mexicano merece respeto.

"Una cosa es lo que los árbitros hagan en el campo en cuanto a su trabajo, todas las decisiones que tomen las tienen que tomar con respeto, pero no podemos justificar que se pueda agredir a alguien porque se ha equivocado y cometa un error", concluyó al respecto.