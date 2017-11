El equipo de Oklahoma es multado por criticar a los árbitros

Agencia

Nueva York.- El alero Paul George, el guardia Russell Westbrook y el entrenador Billy Donovan, los tres de Thunder de Oklahoma City, recibieron este miércoles una sanción económica por parte la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA).

Kiki VanDeWeghe, vicepresidente ejecutivo de la Liga, dio a conocer este día las multas de 15 mil dólares a cada uno de los tres jugadores, castigados debido a los comentarios que realizaron el lunes pasado en contra de los oficiales de la NBA.

De acuerdo con Notimex, los comentarios que provocaron las multas a Donovan, George y Westbrook se realizaron después de la derrota del Thunder 103-99 ante Blazers de Portland el domingo 5 de noviembre, en un partido realizado en el Moda Center de Portland.

Westbrook criticó a los oficiales debido a la expulsión del alero de Oklahoma, Carmelo Anthony, por un golpe a Jusuf Nurik.

De acuerdo con Westbrook, él también recibió un golpe en el partido, el cual no fue revisado por los oficiales. “Creo que (los oficiales) no actúan siempre de la misma manera. Ellos escogen cuándo hacerlo, lo cual no es justo”, declaró.

George y Donovan coincidieron con lo dicho por Westbrook y el entrenador de Oklahoma City añadió: “No sé por qué no revisaron el golpe que él (Westbrook) recibió. Probablemente le hubiera pedido que se quedara más tiempo en el suelo para que fuera revisado”.