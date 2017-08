Agencia

Estados Unidos.- Eva Marie habló recientemente con la revista Rolling Stone en su página web, temas sobre su salida de WWE y sobre su relación con Vince McMahon, Triple y Stephanie McMahon, indica S

“Tengo una gran relación con Vince (McMahon), Paul ('Triple H' Levesque) y Stephanie (McMahon). Me dieron la oportunidad de alejarme de WWE y grabar esas dos películas que he hecho, y nunca sabes cuando esa relación volverá. Así que podría aparecer en Summerslam o Wrestlemania. Esto es lo que pasa con el oficio del wrestling, tienes que dar el 110 por ciento de ti mismo. Y después con la actuación en las películas, tienes que hacer lo mismo, así que juntos decidimos que hacer las películas. Voy a esforzarme en actuar y crecer de esa manera. Y después nunca se sabe: All Red Everything (su apodo) podría volver y arrebatar ese título”.

La ex-luchadora de WWE habló también sobre sus fans, a los cuales dio las gracias el día que anunció su marcha de WWE:

“Los fans de WWE son tan fantásticos. Son muy acérrimos, y en los últimos 10 meses, han estado preguntando, ‘¿Dónde está All Red Everything?’, así que mi equipo y el de WWE decidimos que necesitábamos hacer saber a los fans lo que está pasando”.