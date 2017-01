Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Fernando Betanzos Tenorio, extitular de la Asociación de Nadadores de Quintana Roo, dejó al descubierto los malos manejos del actual presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN), el búlgaro Kiril Todorov, luego de que éste lo hiciera a un lado, imponiéndole una sanción de un año, para no dejarlo participar en el proceso en su intento de ocupar el cargo.

“Él lleva ocho años en la Federación Mexicana de Natación, se acaba de reelegir ante una Asamblea que está impugnada por dos asociaciones, la del Seguro Social y de Nuevo León.

Este señor se siente en su zona de confort, en la Federación, y pues no la quiere dejar. Tiene un buen sueldo y prestaciones.

En cualquier trabajo, si no das resultados, te corren, y Kiril no los da dado. Por ejemplo, los selectivos que hay de clavados, honestamente, son muy pobres. Sí se están rompiendo récords mexicanos, pero seguimos muy mal. Peor aún, si ves los tiempos mundiales para subir a pódium, estamos muy lejos”, señala Betanzos.

Afirma que ‘hay talento, pero necesitamos algo para subir al siguiente nivel’.

“Mucho de los que necesitamos es más unión entre todos. Bien dicen que ‘la unión hace la fuerza’, sin embargo, lo que hace Kiril, es crear más desuniones, incluso, ha cambiado estatutos por debajo de la mesa para seguir al frente’.

Mi intención era irme a la Federación, cambiar muchas cosas, pero su actual presidente, me lo impidió. El problema que tengo con él es desde hace mucho, a partir de que fue elegido”, refiere.

Entre los puntos a mejorar que planteó el propio Betanzos, ‘es la de hacer un cambio drástico, urgente de los estatutos de la FMN, porque hay vacíos que no fueron consensuados, y sin embargo, nos rigen, precisamente para desestabilizar a las asociaciones estatales y perpetuar a la dirigencia en el poder’.

“Un servidor estaba en la planilla de Juan Manuel Rotter. De hecho, vino a Cancún a hablar conmigo, me enseñó su proyecto y me gustó. Rotter sabe escuchar, es una persona humilde, pues la humildad es una virtud muy esencial, y no creo que Kiril la tenga.



Eso, sin duda, se necesita mucho para poder dirigir y ser un verdadero líder para nuestro deporte. Además, es búlgaro, se nacionalizó acá, entonces siendo así, tal vez no le interesa. Ha demostrado que no le interesa la natación. Mis ronces con él vienen desde entonces, por tanto, van en aumento”, asegura el entrevistado.

Otro punto que expuso, fue la irregular designación del actual responsable de la Asociación de Nadadores de Quintana Roo, Juan Carlos Somoza Fernández, quien no fue electo conforme a derecho, como señala la FMN, pues no aparece la firma del director de la Cojudeq (Comisión para la Juventud y Deporte de Quintana Roo) ni del secretario de la Asociación, como estipula el artículo 15 de la Fracción VII del Estatuto Vigente de la misma ANQ.

El proceso también evidencia la inexistencia del Acta de la Asamblea General con carácter de electiva notariada, según marca el artículo 52 párrafo segundo.

“Ya es tiempo de que alguien más tome las riendas de la Asociación, pero que las tome bien. No tengo nada en contra de Juan Carlos Somoza, es un súper señor, buen amigo, pero sí me interesa que esté bien fundamentada. La gente que convocó, no era parte de la Asociación, no trae firmas ni del director de Cojudeq ni de la Federación. Hay muchas irregularidades”, cuestiona.