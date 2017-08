Estos son los nominados a los premios The Best de la FIFA

Agencia

Ciudad de México.- Este jueves la FIFA dio a conocer la lista de candidatos a su premio “The Best”, que busca condecorar al mejor jugador del año.

La lista incluye a 24 jugadores, los cuales fueron elegidos por expertos del Comité de Fútbol de la organización rectora del deporte mundial, informa el portal de López Dóriga..

El 50 por ciento de la decisión se tomará en base a la elección de entrenadores y capitanes de las selecciones nacionales, mientras que la otra mitad tomará en cuenta una encuesta pública a aficionados y los votos de 200 representantes de medios deportivos.

Las votaciones comienzan el lunes 21 de agosto y terminan el 7 de septiembre. Se podrá votar en esta liga a partir de la fecha indicada.

El periodo a considerar para elegir al mejor futbolista es del 20 de noviembre de 2016 hasta el 2 de julio de 2017. La ceremonia de premiación de The Best FIFA Football Awards será el lunes 23 de octubre.

La FIFA también reveló la lista de 12 entrenadores que competirán en la segunda edición de los premios, el galardón que el organismo comenzó a entregar de forma particular desde el año pasado.

El francés Zinedine Zidane (Real Madrid), el italiano Massimiliano Allegri (Juventus) y el brasileño Tite (selección brasileña) asoman como los máximos candidatos de la nómina revelada este jueves, informa Infobae.

La nómina de candidatos se completa con Carlo Ancelotti (Bayern Munich), Antonio Conte (Chelsea), Luis Enrique (Barcelona FC), Pep Guardiola (Manchester City), Leonardo Jardim (Mónaco), Joachim Löw (selección alemana), José Mourinho (Manchester United), y los argentinos Mauricio Pochettino (Tottenham) y Diego Simeone (Atlético Madrid).

En dicha ceremonia, también se entregarán los premios The Best al mejor jugador masculino y femenino, el premio Fair Play, el premio Puskás (mejor gol), el premio a la afición de la FIFA, el FIFPro World11 (equipo ideal) y el nuevo premio The Best al mejor guardameta de la FIFA.

A continuación la lista de los candidatos, entre los que destacan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar.