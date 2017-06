Agencia

Cardiff.- El Real Madrid ha vencido por 4 a 1 a la Juventus de Italia en la final de la Liga de Campeones, convirtiéndose en el primer equipo en ganar 2 Ligas de Campeones consecutivas. Desde la 'fan zone' del equipo perdedor en la ciudad italiana de Turín, donde se congregaron los hinchas de la Juventus para seguir el histórico partido, llegan reportes de un "fuerte ruido" que ha sembrado pánico entre los presentes, indicó RT en su portal.

El incidente ha tenido lugar en la plaza San Carlo, y podría deberse al colapso de la barandilla de una escalera del aparcamiento subterráneo de la plaza.

Autoridades investigan lo sucedido, y aunque no se descarta algún tipo de atentado, todo apunta a que fue un petardo el que provocó el pánico de los asistentes.

La detonación propición una estampida que dejó a algunos heridos.

Las causas de la explosión, así como las cifras de las personas con lesiones aún no han sido confirmadas.

Panico e gente in fuga in piazza San Carlo a Torino. Non si capisce cosa stia succedendo... #UCLfinal #JuveRealMadrid pic.twitter.com/VHVN94vgo2