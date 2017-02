Milenio Digital

CIUDAD DE MÉXICO.- En esta edición del Super Bowl LI se espera que la cantante Lady Gaga forme parte del selecto grupo de artistas que han impresionado al público con sus imponentes espectáculos en donde hacen gala de sus mejores interpretaciones, coreografías, juego de luces y pirotecnia.

Estrellas como Beyoncé, Madonna, Michael Jackson y Katy Perry han hecho 'explotar' el escenario del evento deportivo.

Aquí te presentamos algunos de los mejores espectáculos del medio tiempo:

Michael Jackson, 1993

Escenario: Rose Bowl, Pasadena, California / Super Bowl XXVII.

Con solo elaboradas coreografías y un repertorio de canciones clásicas del Rey del pop, fue como en 1993 Jackson logró la ovación del público.

Katy Perry, 2015

Escenario: University of Phoenix Stadium en Glendale, Arizona / Super Bowl

Aunque no a todos gustó la segunda mitad del espectáculo que ofreció la cantante californiana, no cabe duda que su show se convirtió en muy poco tiempo en un referente de la cultura popular, pues más allá de su impresionante aparición a bordo de un león mecánico, Perry logró apoderarse de las redes sociales y de un sin fín de imágenes con aquellas botargas de tiburones que ahora todo el mundo ubica.

Beyoncé, 2013

Escenario: Mercedes-Benz Superdome New Orleans, Louisiana / Super Bowl XLVII.

Queen B ejecutó esa noche impresionantes coreografías acompañadas de su voz y grande éxitos de su carrera. La cantante lució su silueta al ritmo de Run The World , Crazy in love y Single Ladies ( Put a Ring on It ) entre otros temas. Para deleite de sus fanáticos se volvió a reunir con Kelly Rowland y Michelle Williams, y con quienes formó el grupo Destiny's Child en el pasado.

Madonna, 2012

Escenario: Lucas Oil Stadium, Indianapolis, Indiana / Super Bowl XLVI.

La Reina del pop, quien no solo dio muestra de su talento, sino que desplegó un séquito de bailarines y tecnología por todo el escenario, marcó el inició de su novena gira mundial The MDNA Tour . Además, la cantante estuvo acompañada de LMFAO, Nicki Minaj y Cee Lo Green. Madonna alcanzó los 114 millones de televidentes en su presentación.

Paul McCartney, 2005

Escenario: EvenBank Field, Jacksonville, Florida / Super Bowl XXXIX.

Recuerdos y emociones fue lo que Paul ofreció a sus seguidores durante su actuación, que solo con su voz y piano cautivó a la audiencia.

The Rolling Stones, 2006

Escenario: Ford Field, Detriot, Michigan / Super Bowl XL.

La veterana banda de rock puso toda su energía, por cerca de 20 minutos, con canciones emblemáticas de su repertorio que encendieron aún más los ánimos en el estadio como (I Can’t Get No) Satisfaction .

U2, 2002

Escenario: Louisiana Superdome, Nueva Orleans, Louisiana / Super Bowl XXXVI.

El Super Bowl de 2002 fue particularmente emotivo, ya que en él se rindió tributo a las víctimas del 9/11. Los encargados de este memorial musical fueron Bono, The Edge, Adam y Larry, quienes a ritmo de varios de sus éxitos, hicieron vibrar a todo el Superdome de Nueva Orléans.

Black Eyed Peas, 2011

Escenario: Cowboys Stadium, Arlington, Texas / Super Bowl XLV.

Inolvidable fue la participación del grupo cuando salió volando por el escenario, mientras interpretaron I gotta feeling y otros de sus éxitos. Black Eyed Peas compartió el escenario con Slash y Usher, con quienes cantaron Sweet Child O’Mine y OMG, respectivamente.

Justin Timberlake y Janet Jackson, 2004

Escenario: Reliant Stadium, Houston, Texas/ Super Bowl XXXVIII.

Lo más recordado de aquella presentación entre Janet y Justin, fue el pecho de la cantante al descubierto y sus espectaculares coreografías, sin embargo, la compañia en el escenario de P. Diddy, Nelly y Kid Rock complementaron el show.

Gloria Estefan y Stevie Wonder, 1999

Escenario: Pro Player Stadium, Miami, Florida / Super Bowl XXXIII.

Gloria puso el toque latino en el Super Bowl de 1999, pues con sede en Miami, la cubana mostró lo mejor de su repertorio con la mezcla de ritmos que en esa ciudad de escuchan. Stevie Wonder hizo lo propio con su peculiar voz. Al final, el estadio quedó convertido en un carnaval.