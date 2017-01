Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Raiders de Oakland solicitó de forma oficial su reubicación a Las Vegas, confirmó la NFL este jueves en un comunicado, citado por Mediotiempo.

"Hoy, Oakland Raiders metió la solicitud para reubicar su franquicia a La Vegas, como lo establecen la Política y los Procesos de la NFL para la Porpuesta de Reubicación de Franquicias. La solicitud será revisa en las próximas semanas por personal de la liga y los Comités del Estadio y de Finanzas", informó la NFL.

Para que Raiders se mude a Las Vegas, 24 de los 32 equipos deben votar a favor de la propuesta presentada este jueves ante la liga.

Los dueños de los equipos votarán sobre el tema en la reunión anual de la liga en marzo. En caso de que se apruebe la reubicación, Raiders pemanecería en Las Vegas hasta la temporada 2019 mientras se construye el nuevo estadio en Las Vegas. Su debut en la Ciudad del Pecado sería en 2020.

San Diego también cambió de sede

Cargadores abandonó la ciudad de San Diego y se muda a Los Ángeles, dejando atrás 56 años de tradición e historia.

La franquicia confirmó lo que desde hace un par de años se veía venir. Cargadores hicieron valida su opción de reubicación y se unirán a Carnero en Inglewood, donde en 2019 se estrenará un estadio de primer mundo.

“Después de mucha deliberación, he decidido reubicar a los Cargadores a Los Ángeles a partir de la temporada 2017. San Diego ha sido nuestra casa por 56 años, siempre será parte de nuestra identidad y mi familia y yo no tenemos más que agradecimiento por el apoyo de nuestros aficionados. Pero hoy le damos vuelta a la página y empezamos una nueva era como los Los Angeles Chargers”, comentó Dean Spanos, dueño de la franquicia.

San Diego intentó por más de una década construir un nuevo inmueble que sustituyera al ya viejo y desgastado Qualcommm Stadium, pero fue hasta este año cuando Spanos propuso un proyecto “viable”, medida que no fue aprobada (solo recibió 43 por ciento de los votos) por una ciudadanía no dispuesta a elevar los impuestos de turistas y en contra de que se use dinero público para la realización del estadio.