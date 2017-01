Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Este jueves se anunció oficialmente el encuentro entre Chivas y Boca Juniors, que se realizará el jueves 2 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio Chivas, como el inicio de una futura copa, en la que se irán sumando otros clubes del continente, informa Mediotiempo.

“Esta copa nace para establecer un nivel futbolístico, queremos demostrar que Chivas cuenta como uno de los mejores planteles. Un partido a muerte, no hay dinero de por medio en término de contrato, es a todo o nada. El que gane se lleva el premio, y el que no se va con las manos vacías”, explicó José Luis Higuera a la recompensa económica que habrá de por medio, cuyo monto no quiso revelar.

“Para nosotros será un lindo encuentro, con un rival que tenemos siete partidos (disputados), por ahora estamos igualados y es un buen comienzo de esta primera edición para jugar con todo. Es un partido importante, una primera edición de copa importante, dará de qué hablar. Será un gran compromiso, hay que salir a ganar en todos lados, presentaremos nuestro mejor equipo para ganar”, comentó Labbad, gerente general del club xeneize.

Además, Higuera garantizó que Chivas presentará su mejor cuadro para este compromiso. De igual forma, Boca Juniors, que está en su fase de pretemporada, traerá a su mejor plantel, en el cual se incluyen futbolistas como el volante Fernando Gago y el exdelantero del América, Darío Benedetto.

Boca y Chivas, dos gigantes de Argentina y México, se enfrentaron en siete oportunidades entre amistosos y dos partidos oficiales por la Copa Libertadores 2005. El Xeneize ganó una vez (3-2 en 1997), los mexicanos ganaron 4-0 en la Libertadores 2005, y el resto fueron 5 empates.