CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol aplicó el reglamento a Diego Novaretti, del Club León. Por escupir a uno del mismo equipo o del rival, es un castigo "mínimo" de 6 juegos de suspensión, más una multa económica. Esa es la sanción que debe cumplir el defensor argentino.

Luego de dos días de análisis en investigación, con procedimiento de oficio al escupitajo que lanzó el defensa a Hirving Lozano, en el juego del fin de semana ante los Tuzos del Pachuca, de la Jornada 1 del Clausura 2017, la Comisión notificó la resolución.

"Se sanciona al jugador Diego Martín Novaretti con suspensión de 6 partidos y la imposición de una multa económica por infringir el artículo 17 numeral 3 del Reglamento de Sanciones (Escupir a un adversario)", se lee en el comunicado de la FMF.

La sanción económica, según dice el reglamento, es de 450 UMAs; el UMA tiene un valor de 75.49 pesos; es decir, la multa económica sería de 39 mil 970 pesos y 50 centavos.

Los juegos que se perdería Diego son los enfrentamientos contra Necaxa, Pumas, Monterrey, Tijuana, Querétaro, Santos, por lo que volvería hasta el 25 de febrero, cuando visiten al Atlas; es decir, adiós a casi medio torneo.

Novaretti evade

Novaretti no ha querido hacer ninguna declaración pública sobre lo acontecido. Incluso ayer fue el único jugador que no estuvo presente en la entrega anual de juguetes por el Día de Reyes en el estadio León.

Cuando todos sus compañeros y la directiva estaban en el estacionamiento principal atendiendo a cientos de aficionados, el jugador tomó su camioneta y salió del estadio por la puerta trasera sin que nadie lo viera.

El presidente del Club León, Jesús Martínez Murguía, en ese momento dijo "soy el Presidente y tengo que defender a mi jugador, aunque reconozco que se equivocó y él también, pero ahora fue a ver a sus padres".

Es incómodo para televisoras

El presidente del Club León reconoce el error de su jugador, pero considera que el tema creció de más.

Señaló que Diego Novaretti habría sido el blanco para "televisoras que les incómoda el Grupo Pachuca" (recordar que Club León rompió el duopolio televisivo en 2012).

"No me ha gustado la manera en cómo se ha manejado, la manera de desprestigiar su carrera cuando ha sido un jugador intachable en todos los sentidos, pocas tarjetas, es una gran persona, pero desafortunadamente hay otros temas en medio que sabemos: muchas televisoras son incomodas con el grupo que manejamos y hoy en día se van en contra de una persona que sí cometió un error, hay que ser sincero, un error que pasa dentro del campo de juego porque hay provocaciones... me toca defender a mi jugador y porque pertenece a la institución y ha buscado que le vaya bien. Aceptamos la sanción", afirmó el directivo.

El Club León convocó a conferencia de prensa para las primeras horas de este jueves en el estadio León, donde Diego dará su opinión sobre lo sucedido