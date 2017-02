Agencias

GUADALAJARA.- José Luis Higuera, CEO de Grupo Chivas, no soportará que personas o empresas transmitan los juegos del Rebaño de forma 'pirata' y comenzará a tomar acciones legales en contra de los responsbles.

El CEO de Omnilife, habló sobre la posibilidad de demandar a empresas como Google y Facebook, debido a que ambas plataformas han servido para que distintos usuarios transmitan los juegos del rebaño como local a través de videos en vivo, los cuales son socializados sin el consentimiento del equipo rojiblanco.

"Antes de la demanda hay notificaciones, es evidente la piratería sobre Chivas TV, después de cierto tiempo, ya bien documentados y platicas con abogados, vamos a abrir procesos con todo contra las empresas responsables”, señaló el dirigente.

Aclaró que antes de pasar a instancias legales, buscarán llegar a un acuerdo con Facebook y Google para que sean retirados los contenidos ‘pirata’, ya que en consideración de Higuera, las compañías lo pueden hacer como ya lo realizan con canciones y obras que no cumplen con los requisitos de publicación en sus respectivos portales.

"Sabemos que es algo complicado, pero algo pasó con Roja Directa y a estas personas las detuvieron. Sabemos que cuando no hay identidad es difícil, pero cuando es muy evidente cuando hay empresas como Facebook y Google, que estoy diciendo que ellos lo hagan, pero se utiliza el medio que ellos tienen para hacerlo. Ellos sí pueden bloquear que se haga, así hay que estudiarlo bien, estamos enviando notificaciones a las empresas para que nos ayuden si se está haciendo una acción ilegal. Claro que lo pueden bloquear, en Facebook no se puede subir cierto contenido para adultos, en YouTube se puede bloquear los videos con música sin derechos, entonces lo que queremos es la colaboración, si no, tomaremos cartas en el asunto”, analizó.

Sin embargo, aclaró que todo esto no aplicará para Univisión, cadena que tiene los derechos para transmitir los juegos de Chivas como local pero sólo en territorio norteamericano por un año más, y que en días anteriores anunció que tanto los partidos del Rebaño Sagrado como de los otros equipos con los que tienen acuerdos, serán pasados por Facebook Live aunque únicamente en Estados Unidos.