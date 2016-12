Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de tomar vacaciones y arreglar su visa de trabajo, el nuevo delantero de Pumas, Nicolás Castillo, finalmente llegó a la Ciudad de México, para realizar exámenes médicos y ponerse a la disposición del club felino, publica Mediotiempo.

En sus primeras palabras como jugador auriazul, el chileno habló sobre si siente la obligación de ser el nuevo goleador de la escuadra del Pedregal.

"Vamos paso a paso, quiero aportar al equipo y después veremos cómo van saliendo los goles. Uno quiere hacer goles a donde va y poder ayudar al equipo", manifestó.

El Bombardero andino llega a Pumas como bicampeón de liga con la Universidad Católica y también de goleo con 24 anotaciones en el año futbolístico: 13 en el Apertura 2016 y 11 en el Clausura 2016.

"Me gustaría salir campeón acá también. Es lo que cada jugador quiere y aportaré mi granito de arena para cumplir el objetivo", añadió.

Comunicación con Palencia

Castillo señaló que para llegar a Pumas fue fundamental la comunicación que tuvo con Paco Palencia, quien lo convenció de sumarse al conjunto felino.

"La liga mexicana es mejor que la chilena, tiene más dinámica, hay muchos seleccionados y eso me motivó mucho. Me quise venir a Pumas también por todo lo que hablé con el entrenador y la confianza que me dio", apuntó.

Finalmente, el chileno espera hacer buena mancuerna con su compatriota Bryan Rabello, con quien jugó en categorías menores en la Selección Chilena.

"Esperemos que acá en Pumas también se pueda hacer una buena asociación con él", finalizó.

El jugador fue recibido por el vicepresidente deportivo Sergio Egea y fue trasladado a un hotel al sur de la ciudad. Posteriormente será sometido a exámenes médicos en las instalaciones de cantera.