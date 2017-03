Milenio Digital

CIUDAD DE MÉXICO.- Pumas vive el momento más álgido en la era de Francisco Palencia. La última victoria del equipo se suscitó el pasado 29 de enero, por lo que ya suma más de un mes sin sumar triunfo alguno, tanto en Liga como en la Copa de Campeones de la Concacaf; tres empates y tres descalabros han puesto contra las cuerdas al cuadro del Pedregal.Y más allá de la estadística, son las formas y hasta el fondo, lo que terminan por hundir a los felinos.

Universidad ha carecido de temple ante la adversidad, de garra y espíritu de sacrificio, como lo apela su historia. En los más recientes dos duelos de Liga, frente a Tijuana y Querétaro, aprovecharon los yerros del sinodal en turno y se acercaron en el marcador; en el primer caso, igualaron el electrónico (3-3), como dijo Palencia "a base de güevos", pero ante los Gallos Blancos la historia fue muy diferente (4-3) y el cronómetro no les fue suficiente.

La tónica que han padecido son los desdobles de rivales más ligeros. La fórmula del fracaso auriazul consiste en presionar al inicio de los juegos, insistir, achicar espacios y tener opciones de peligro, a la postre fallar, para más tarde, terminar replegados, en su área, aguantando al rival y luego, esperar lo peor: el gol ajeno. Es entonces cuando Pumas tiene que ir contracorriente, y esto a veces les funciona, pero al menos las más recientes semanas, han carecido de fortuna.

Pareciera que la idea futbolística que trata de exponer Palencia no termina de cuajar, que tratar de salir jugando desde la defensa es un riesgo, debido a la técnica y características de sus centrales, sobre todo; en el que representa su segundo semestre al frente de Universidad, Paco ha padecido de todo, pero no ha buscado culpables; de hecho, después de la eliminación ante Tigres, el entrenador apareció en conferencia y advirtió: "El culpable soy yo".

Técnico inexperto

Paco Palencia está pagando con creces los errores que no tuvo el torneo anterior. Hace un semestre, el novel entrenador auriazul corrió con fortuna en ciertos partidos, en los que no merecía un resultado positivo, pero que aún así los conseguía, sin tanto futbol de por medio; ahora, las circunstancias han sido diferentes. La suerte le ha dejado de lado y cada vez que no ha labrado razones suficientes para vencer al enemigo, las derrotas y en el mejor de los casos, los empates, han sido su resultado.

Veterana defensa

Desde hace algunos semestres, la zaga central ha padecido el paso de los años. Hoy, Darío Verón y Gerardo Alcoba acusan recibo de la veteranía, la misma que les ah convertido en inamovibles, pero que ahora les exhibe como una de las duplas más endebles del futbol mexicano. Con 13 anotaciones en contra, esta línea es la segunda más vulnerable del Clausura 2017. Especialmente ante cuadro en los que la velocidad es la principal arma, como Tijuana o Querétaro, Universidad ha padecido la insistencia del rival.

Cantera y lesiones

Si bien la directiva de Rodrigo Ares de Parga apuesta por recuperar la esencia histórica del equipo, incluso poniendo como plazo tener a cinco seleccionados nacionales en el Mundial del 2022; sin embargo, por el momento, La Cantera no puede sostener al primer equipo... En lo que va del certamen, Pablo Jáquez y Alan Mendoza son las nuevas y recurrentes incorporaciones del cuadro estelar, pero parecen no estar al nivel que se requiere en la máxima exigencia. Otro factor han sido las constantes bajas de Matías Britos, que acarrea una lesión desde diciembre.

Un nueve dependiente

Mucha expectativa se generó por la llegada de Nicolás Castillo, un centro delantero bicampeón de goleo en Chile, y sin duda, dentro del área es un depredador; el mayor conflicto pasa por el esquema (4-1-2-3) que emplea Palencia, pues el andino queda a veces muy solo y lejos de la juagada. Para mala fortuna del ariete, es sumamente dependiente de que le acerquen la pelota; cuando Universidad se ve en desventaja, cuando el rival los ataca, juega con 10 hombres.

Excesivo discurso

La nueva directiva de Pumas se ha distinguido por tener una comunicación fluida, mismo caso que Palencia y su cuerpo técnico, con los medios, pero hasta ahora, los resultados no les han hecho justicia; los discursos terminan por gastarse y convertirse en repetitivos.Después de la eliminación en Concacaf, Rodrigo Ares de Parga concedió una entrevista a Fox Sports, en la que decía: "La diferencia contra Tigres es que ellos convirtieron sus opciones, porque nosotros también generamos". La realidad fue muy distinta; Universidad se vio superada en casi todos los sentidos.