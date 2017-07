Acusan a futbolista de abusar de su ahijada de 11 años

Agencia

Ciudad de México.- La vida de Jonathan Fabbro dio un rotundo vuelco, luego de confirmarse una denuncia en su contra por presunto abuso sexual a su ahijada de 11 años y de darse a conocer una serie de conversaciones con la menor.

Mientras esa delicada situación continúa su rumbo judicial, el mediocampista está a punto de cerrar su incorporación al Lobos BUAP de México para disputar la próxima temporada en la máxima categoría del fútbol azteca, informa el portal Infobae.

El abogado de la menor de 11 años que habría sido abusada, sostuvo hoy que el relato de la menor es "absolutamente aberrante en sus detalles".

Así lo informó esta mañana Gastón Marano, quien representa a la familia de la presunta víctima en una causa iniciada en abril, en la que el futbolista está denunciado por abuso sexual contra la menor con la que tiene "un vínculo de sangre".

El caso se inició con la denuncia de la madre de la menor, quién relató a su familia los abusos a los que habría sido sometida luego de que un hermano, también menor de edad, leyera en su teléfono celular una comunicación a través de whatsapp que habría mantenido la niña con Fabbro, que es su padrino.

El futbolista argentino de 35 años, nacionalizado paraguayo, ya se encuentra en Puebla para firmar contrato con su nuevo club. Viene de ser parte de los Jaguares de Chiapas, que perdió la categoría y fue desafiliado por una deuda de la institución con el plantel.

En caso de cerrarse la operación, será la décima camiseta que vestirá Fabbro en su carrera y la tercera en México, tras jugar en Dorados de Sinaloa antes de su paso por Jaguares.

En Argentina inició su trayectoria en Boca en la temporada 2002/03 y luego tuvo un breve paso por River entre el 2013 y el 2014. Su punto más alto se dio en el fútbol paraguayo, siendo parte de los títulos que conquistaron Guaraní y Cerro Porteño, además de haber sido citado a la selección de ese país.

Lo defiende su pareja

Larissa Riquelme (32), pareja desde hace seis años de Jonathan Fabbro (35), señaló que el futbolista "podrá ser un mentiroso pero no un violador", respecto a la acusación por una supuesta violación a su ahijada menor de edad.

"Podrá ser el hombre más mentiroso del mundo por sus antecedentes con miles de mujeres, pero no hay forma de que pueda dañar a una inocente. Él no va a hacer eso. Se sintió demasiado mal por todo eso, lo afectó muchísimo y vas a ver que se va a aclarar todo", le dijo la modelo a la Rock and Pop de Paraguay.