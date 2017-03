Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de la lesión que sufrió el viernes en la victoria del Pachuca ante Xolos, Hirving Lozano podría quedar descartado para la doble jornada de eliminatorias en que México enfrentará a Costa Rica y Trinidad & Tobago.

Según el médico de los Tuzos, Fernando Márquez, el tiempo de recuperación del Chucky será de aproximadamente tres semanas. Lozano recibió 10 puntos de sutura en su pie derecho luego que Michael Orozco lo pisara a los 10 minutos de juego.

"No quiero descartar al jugador desde ahorita, pero veremos en el día a día cómo va evolucionando", indicó Márquez en declaraciones. "Sería conveniente y es lo que vamos a proponer y ante todo está la salud de Hirving y después vendrán llamados posteriores".

De acuerdo con el doctor, el tobillo de Lozano se encuentra estable y esperarán a que no haya una lesión adicional, luego que le realicen una resonancia magnética. Lozano partió de Tijuana hacia la Ciudad de México en muletas.

Salí llorando: Hirving Lozano

El delantero del Pachuca, Hirving Lozano, señaló que la lesión en el tobillo derecho que sufrió por parte de Michael Orozco es la prueba de la cantidad de faltas que ha recibido por parte de los adversarios en los últimos meses, informa Espn digital.

"No sé si fue sin querer o no, pero estuvo un poco de más esa entrada. Me pudo fracturar. Gracias a Dios fue solo el raspón y no pasó a mayores, pero es algo terrible para mí. Ustedes lo han visto. Los resultados se ven cada semana y hay que salir de esta para seguir bien", dijo.

Lozano comentó en entrevista que dejará en manos de la directiva la decisión de meter una queja a la Comisión Disciplinaria por la acción que le provocó 10 puntos de sutura.

"Los que tienen la decisión es la directiva para hacerlo y analizarán para ver qué se hace. Les preguntaba a mis compañeros qué me había pasado porque era un dolor insoportable", dijo.

Ante la gravedad de la entrada provocada en el encuentro que ganaron 3-1 reconoció que "salí llorando del golpe, porque el dolor era intenso y hasta desmayándome yo creo. Es triste y pensé que sería para mayores y solo fue el raspón".

Orozco pide disculpas

Michael Orozco ofreció una disculpa a Hirving Lozano, quien fue a dar al hospital después de que el jugador de los Xolos de Tijuana, en una dura entrada, dejó una profunda cortada en el tobillo derecho del futbolista de los Tuzos del Pachuca.

"Nunca fue mi intención, le pedí disculpas al jugador (sic) y le pedí mi cambio a Miguel (Herrera)", dijo Orozco después del 3-2 que Tuzos le propinó al can de la frontera en el inicio de la Jornada 9 del Clausura 2017.

Al minuto 12, Michael Orozco entró con fuerza y pisó la articulación de Lozano, quien salió del campo en camilla y con lágrimas en los ojos.

"Por eso decidí salir, no estaba bien. No estaba cómodo con lo que pasaba; estoy muy triste porque es una figura que va creciendo y es muy importante para la liga, para el equipo; entonces, le pido una disculpa (sic) a él, a su equipo y a toda la liga. Nunca fue mi intención que saliera, menos de esa manera".

Pachuca compartió la foto del tobillo herido de Lozano, una cortada profunda que no sería fractura, aunque aún no hay parte médico oficial.