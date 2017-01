David Villa (foto) y Kaká han mencionado que por el momento no han recibido ninguna oferta de México, pero no descartan llegar al futbol mexicano.(Archivo/AP)

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos de las figuras más importantes que actualmente presume la Major League Soccer no descartan jugar algún día en México, informa Mediotiempo.

Kaká y David Villa, quienes actualmente militan en el Orlando City y New York City FC,respectivamente, señalaron que la posibilidad de militar en la Liga MX siempre está abierta, aunque no ha habido algún acercamiento formal.

"Yo nunca he tenido una oportunidad o una oferta para jugar en México y no lo descarto, no solo en México, no descarto ninguna posibilidad, pero sigo diciendo siempre que estoy muy contento aquí en Estados Unidos. Jamás descarto un mercado", comentó el brasileño, ex del AC Milan y Real Madrid.

"El futbolista nunca puede descartar ningún mercado futbolístico, porque el futbol cambia de la noche a la mañana. Nunca he tenido una oferta formal de ningún equipo de México. Ahora mismo no pienso en otro sitio porque estoy muy a gusto en Nueva York, quisiera estar muchos años más acá, pero nunca puedes descartar nada porque el futbol es muy cambiante", apuntó el español ex del FC Barcelona, Atlético de Madrid y Valencia.

Kaká ganó el Balón de Oro 2007 cuando militaba en el AC Milan y formó parte de la Selección de Brasil campeona del mundo en 2002; por su parte, David Villa logró levantar la Eurocopa 2008 y el Mundial 2010 con la Selección de España.