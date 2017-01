Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando Nayeli Rangel daba sus primeras patadas en un campo de fútbol tenía que resistir una oleada de ofensas. “Me tocaban insultos por tener mejor nivel y ser mejor que ellos”, dice la mediocampista mexicana que se convirtió en el fichaje estrella del Sporting Club Huelva de la Liga Iberdrola de España.

De acuerdo con El País, Rangel ha jugado en tres Copas del Mundo sub-20 y dos en la categoría mayor. Con 24 años es la capitana de la escuadra tricolor y una de las referentes del deporte en su país. El pasado domingo jugó su primer partido, en el que su equipo venció 3-2 al Tacuense y el miércoles se enfrentó al Ajax.

P. ¿Enfrentó cierto tipo de discriminación por ser mujer y jugar al fútbol en México?

Respuesta. Claro que te enfrentas a muchas cosas, obstáculos, adversidades. Hace años me tocó ver que a los niños no les gustaba jugar con mujeres, lo veían mal. "¿Qué estás haciendo tú en el fútbol si deberías estar jugando con las muñecas o estar en tu casa?", mi familia siempre dijo que debía insistir en mis metas.

P. ¿Guarda en la memoria algún insulto que le haya marcado?

R. Soy de las que casi no recuerda lo malo porque es lo que me ha hecho crecer. Son cosas a las que no les he tomado importancia, sólo me reía. Nunca me afectó ningún comentario porque tenía a mi familia cerca. Mis hermanos me defendían, nunca presenté ningún tipo de ánimo bajo por crítica, pero sí me topaba con muchos hombres que me decían que me fuera a la cocina, que me fuera a hacer de comer, que mi lugar estaba trapeando y barriendo, no en el fútbol. Aparte un país como México, que lo tendrá todo, pero le ha costado la igualdad de género. Todo lo tomé como impulso, un trampolín.

P. ¿Cómo convencer a un país como México, con fuertes cargas machistas, se interese en el fútbol femenil?

R. Va por buen camino. Han creado una liga en México y eso es bueno: que las chicas no se pierdan, que tengan donde jugar para que cumplan sus sueños. Hay mucho talento en México y hay que explotarlas al máximo. Cada vez hay más apoyo e interés, quiere decir que puede ir creciendo. Esperemos que en un futuro sea un país potencia en muchos aspectos, no sólo en el deporte.

P. ¿Le hace ilusión la liga femenina de su país?

R. Claro. Como mexicana me da orgullo y satisfacción saber que al final todo eso se ha llegado a hacer por el esfuerzo y el apoyo de muchas jugadoras que tuvieron que viajar al extranjero a muy corta edad porque en México no había, estar fuera de casa nunca es fácil, pero los sueños requieren eso. Ahora que se ha formado esta liga el sueño se expande más. Se abren las puertas para millones de niñas en México. Eso va a generar más competencia para ir mejor preparadas a los torneos.

P. Antes de viajar a Huelva, usted entrenó en un equipo masculino de tercera división, las Panteras, ¿qué hay de esa experiencia?

R. Me exigieron mucho para poder estar activa, para estar con ellos. Eso me sirvió porque entraban más fuerte, eran más rápidos y era lo que necesitaba para perder el miedo que me había dado después de mi lesión [rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha]. En México hay mucho problema cuando se mezclan las mujeres con los hombres, ellos no te quieren llegar fuerte, tienen miedo de lastimarte o sienten una incomodidad.

P. Hace unos meses, Leonardo Cuéllar, exseleccionador del tri femenino, comentó que algo que a usted la distingue es el liderazgo y la tenacidad. ¿De dónde viene eso?

R. Creo que es nato. Nunca pensé ser así, simplemente se ha dado. Mi personalidad tiene que ver con esa seguridad que he adquirido, creo que mi familia es fundamental de mi esencia y de mi forma de ser con esa seguridad.

P. Cuéllar destacó su versatilidad: empezó a jugar como centro delantera, como un extremo por izquierda y luego en el medio campo.

R. Desde muy chica empecé de delantera, pero quedó muy atrás eso. Ahora de media, es la posición que más me gusta. Pero no tengo problema si el equipo me requiere en otra posición.

P. ¿Qué opina de que en su país la coloquen como una de las referentes de la selección? Algunos la han calificado de rockstar por su carisma

R. Siempre va a ser motivación. Me da felicidad saber que hay gente que cree en mí. No hay que bajar los brazos rápidamente.

P. ¿Cómo se dio su fichaje con el Sporting Club Huelva?

R. Fue meses atrás con mi agente, quien tenía la oportunidad de venir acá. Venía saliendo de la lesión, quería jugar ya y me pareció una buena oportunidad. Un país [España] donde habían emigrado varias compañeras y que estaban a gusto. Me quise retar y aprovechar la oportunidad. Estoy ilusionada.

P. ¿Qué tal han sido los primeros días en Huelva?

R. Es difícil estar lejos de la gente que te quiere. El apoyo está en el día a día por parte de la familia. Estoy muy agradecida con la gente, son súper amables. El reto lo tomé yo sola. Claro que mi familia vendrá a visitarme, espero que pronto.