CIUDAD DE MÉXICO.- El portero mexicano Moisés Muñoz fue anunciado como nuevo jugador de Chiapas, a través de las redes sociales del propio club, con una imagen que dice: “Bienvenido a la selva chiapaneca @moymu23”.

De acuedo con ESPN digital, el pasado martes, las Águilas hicieron oficial la salida del arquero, junto a Hugo González, Osvaldo Martínez y Ventura Alvarado, agradeciendo su paso y logros con el club. “¡Gracias por su entrega al defender nuestros colores! Éxito en su nueva etapa futbolística”, indicó el cuadro capitalino en su cuenta de Twitter.

Por su parte, a través de un video en su canal de YouTube, Moisés se dijo dolido por su salida. "Esta es una de esas decisiones que uno nunca hubiera querido que llegara... No me han permitido pelear por un puesto en igualdad de circunstancias y eso a mí no me parece justo", comentó.

"Desde mi llegada a este club manifesté mi cariño por esta gran institución, a la que quiero desde la infancia. Vestir estos colores es una de las mejores cosas que me han podido suceder en mi carrera", agregó.

La salida de Muñoz se comentó desde hace semanas cuando Santos informó que Agustín Marchesín los dejaba para formar parte del club azulcrema, mientras que el excancerbero azulcrema seguía en el club y se preparaba para disputar el Mundial de Clubes.

Muchas gracias!!!! Allá nos vemos y saludos a toda la banda Chiapaneca!!! https://t.co/TnKhhpPyvR — Moises Muñoz (@MoyMu23) 28 de diciembre de 2016

Despedida de Moi

Muñoz consiguió los siguientes títulos con los de Coapa: