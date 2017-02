Agencias

LONDRES, Inglaterra.- La FA (Federación Inglesa) y la Comisión de Apuestas comunicaron que investigarán una posible violación a las normas de apuestas luego de que Wayne Shaw, arquero suplente de Sutton United, fuera visto comiendo una tarta en el banco de suplentes durante el partido del lunes por la FA Cup contra Arsenal.

De acuerdo con Associated Press, el arquero de 46 años reconoció después de la derrota por 2-0 que sabía que un corredor de apuestas ofrecía posibilidades de 8-1 de que lo verían comiendo durante el partido en Gander Green Lane, que se transmitió en vivo por BBC1.

Un vocero de la FA comentó: "Estamos investigando para determinar si hubo una violación de las normas de la FA con respecto a las apuestas".

La Comisión de Apuestas anunció el pasado martes que llevará a cabo su propia investigación para determinar si Sun Bets --que patrocinó a Sutton en el partido por la copa-- incumplió las obligaciones de su licencia al ofrecer dicha apuesta en primer lugar.

"La integridad en el deporte no es broma, y hemos abierto una investigación para determinar qué fue lo que ocurrió exactamente", dijo en un comunicado Richard Watson, director de instrumentación e inteligencia de la comisión.

Por lo tanto, investigaremos cualquier irregularidad que haya habido en el mercado de las apuestas para determinar si el operador cumplió las obligaciones de su licencia de conducir sus negocios con integridad".

Shaw comió la tarta cuando ya se habían hecho los tres cambios, por lo que no tenía posibilidades de entrar.

Dijo después del partido que cree que algunas personas apostaron 8-1 que sería visto comiendo una tarta en el banco.

Declaraciones de Shaw

Shaw apareció en Good Morning Britain el martes por la mañana y el arquero de 146 kilos le dijo al presentador Piers Morgan: "Algunos de los muchachos me habían preguntado, '¿Qué es eso del 8-1 que comerás una tarta?'.

"Les dije, 'No lo sé, no he comido nada en todo el día así que podría hacerlo más adelante'. Como digo, Sun Bet ofrecía 8-1 que comería una tarta. Pensé que les haría reír un poco. Ya todos los suplentes habían entrado y estábamos 2-0 abajo.

"Fui a buscarla a la cocina durante el entretiempo, la tenía preparada para llevar. Era de carne y papa.

"Creo que algunas personas (apostaron). Obviamente, nosotros no podemos apostar.

"Creo que (fueron) algunos amigos y algunos hinchas. Sólo fue una broma para ellos".

En BBC 5 Live, el presidente de Sutton, Bruce Elliott, dijo: "Si conocieran a nuestro arquero probablemente no estarían muy sorprendidos, pero Wayne es un hombre de primera.

"Yo no sabía nada acerca de eso. Volvió a salir en los periódicos y la fama obviamente se le subió un poco a la cabeza, pero ya nos encargaremos de traerlo de vuelta a la tierra, no se preocupen por eso".

El DT Paul Doswell, quien emplea a Shaw como parte de su cuerpo técnico, dijo: "Wayne se ha convertido en una estrella global por sus más de 120 kilos.

"Aprovechó la oportunidad para conseguir más atención de los medios. No me sorprendería. No creo que nos dé una buena imagen".