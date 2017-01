La nueva pareja del ganador del premio The Best, ha logrado más en menos tiempo que Irina Shayk, exnovia.

Cristiano Ronaldo posa con su novia Georgina, su hijo, su madre y sus dos hermanas durante la entrega de los premios The Best, de FIFA. (AP)

Agencias

ESPAÑA.- La sorpresa de los premios The Best de la FIFA en Zúrich no fue el galardón que se llevó Cristiano Ronaldo, lo fue la presencia de Georgina Rodríguez junto a él y el protagonismo que el futbolista le dio durante toda la gala retransmitida a medio mundo. La joven, que solo lleva unos meses saliendo con la estrella portuguesa del Real Madrid, ha logrado en poco tiempo lo que Irina Shayk tardó más de dos años.

La rapidez que Cristiano Ronaldo está imprimiendo a su noviazgo con la joven española, de 21 años, rompe con su modo de proceder en lo que a relaciones se refiere. El jugador es bastante celoso de su intimidad. Le gusta airear parte de su vida en las redes sociales, pero no la que tiene que ver con sus asuntos amorosos, publica elpais.com

Durante sus cuatro años de relación con la modelo son pocas las fotos que publicó en las redes sociales junto a ella, y escasas las veces que posaron en eventos públicos. Tampoco era habitual que la pareja se dejara ver con el hijo del jugador. De hecho, Shayk vivía en un hotel cuando estaba en Madrid.

Pero con Georgina Rodríguez todo ha cambiado. En solo unas semanas, la que se presenta como modelo pero trabajaba hasta hace poco como dependienta de una tienda de lujo en la Milla de Oro de Madrid, ha sido captada en un concierto con Cristiano, en un viaje a París, en el palco del estadio Santiago Bernabéu con toda la familia del jugador y en varios restaurantes de Madrid.

El lunes viajó en el avión privado del delantero con la madre y las hermanas de su novio y con el hijo de este. También conoció a los jugadores y directores del Real Madrid desplazados a Zúrich para la entrega de premios. Y por si había alguna duda, el jugador a la hora de las dedicatorias se acordó de Georgina, que presenció la escena en primera fila.

Georgina Rodríguez, nacida en Jaca, ha estudiado ballet y ha trabajado como modelo y camarera en una discoteca de moda de Madrid. Conoció a Ronaldo en una fiesta.

Las primeras fotos de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez datan de mediados de noviembre en el parque de atracciones de Disney en París a donde acudieron junto a Miguel Paixao, otro jugador de fútbol e íntimo amigo del luso, y la novia de este. Pero según fuentes próximas al madridista, la relación comenzó a finales de verano.