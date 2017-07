Gerard Piqué canta 'Pen Pineaple Apple Pen'

Agencia

Ciudad de México.- Gerard Piqué demostró que no tiene miedo de agarrar el micrófono y cantar el tema más visto en YouTube en 2016: Pen Pineaple Apple Pen.

De acuerdo con información de La Afición, durante su visita en Japón por el acuerdo entre el Barcelona y la tienda online Rakuten, patrocinador del club culé, el defensa tuvo un dueto con el comediante Daimaou Kosaka, mejor conocido como Pikotaro, e interpretaron la canción, que es propiedad de este último.

En su visita por Asia, Piqué también se reunió con el presidente de la compañía patrocinadora y tuvo una cena con varios directivos de la misma.

Zakuro. Having dinner with Hiroshi Mikitani and good friends! pic.twitter.com/Yb3yKWOtSO