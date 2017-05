Gimnasta olímpica despotrica por comentarios machistas

Daniel Muñoz/Agencia

Estados Unidos. - Sí, estamos en 2017, y siguen pasando cosas así. Aly Raisman es una de las mejores gimnastas del mundo, triple campeona olímpica y capitana del equipo de Estados Unidos en Río, y tuvo que aguantar el comportamiento machista de un agente de seguridad en un aeropuerto.

Aly Raisman estaba en la fila, como el resto de las personas, para pasar el control de seguridad en el aeropuerto. Una agente de seguridad se acercó y le dijo con un buen tono: “¿Gimnasta? Te he reconocido por los músculos”, explicó Raisman en sus redes sociales, publica el portal web Deportes Cuatro.

Hasta ahí, ningún problema, pero entró en acción un compañero de la mujer en el control de seguridad y señaló: “No veo ningún músculo”. El hombre continuó mirando a la gimnasta tan fijamente que le hizo sentir incómoda. Raisman explicó todo lo sucedido en su cuenta de twitter y estalló por cómo se sintió por el comentario del agente.

Lady at TSA: "Gymnast? I recognized u by ur biceps"

Man at TSA: "I don't see any muscles" & continues 2 stare at me

How rude & uncomfortable — Alexandra Raisman (@Aly_Raisman) 24 de mayo de 2017

I work very hard to be healthy & fit. The fact that a man thinks he judge my arms pisses me off I am so sick of this judgmental generation. — Alexandra Raisman (@Aly_Raisman) 24 de mayo de 2017

“Trabajo muy duro para estar en forma. El hecho de que un hombre juzgue mis brazos, me asquea. Me da dolor de cabeza estos juicios generacionales. Si eres un hombre que no puede felicitar a las mujeres, eres sexista, ¿me estás tomando el pelo? Es 2017, ¿cuándo cambiará esto?”, señaló a la triple campeona olímpica.

Raisman siguió explicando lo sucedido en el aeropuerto y no podía entender cómo seguían sucediendo estas cosas: “Fue muy grosero mirándome fijamente y moviendo la cabeza como si no pudiera ser yo porque no parecía lo suficiente fuerte para él. No está bien”.