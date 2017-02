Raúl Caballero/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El gobernador Carlos Joaquín González, señaló que están apoyando en las negociaciones de posibles inversionistas quintanarroenses para la compra de la franquicia de los Tigres y su permanencia en el estado.

Dijo que hay muchas posibilidades de que el equipo siga en Quintana Roo, pero dependerá de los acuerdos que se realicen los posibles compradores y el visto bueno de la asamblea de la Liga Mexicana de Béisbol, el próximo 24 de febrero.

Cabe destacar que en un comunicado, el Grupo Xcaret señaló que ante las publicaciones recientes hechas en varios medios de comunicación, Grupo Experiencias Xcaret precisa que no ha adquirido, ni tiene ninguna negociación para adquirir, acciones de Club de Béisbol los Tigres de Quintana Roo.

Grupo Experiencias Xcaret está enfocado en la recreación turística sustentable y así se mantendrá en sus planes de crecimiento hacia futuro, con la consistencia demostrada a través de 25 años de existencia.

“No invertiremos como gobierno en el equipo, no tenemos recursos y no es nuestra meta, sin embargo, estamos trabajando de la mano con empresarios locales y apoyándolos para que puedan adquirir al equipo Tigres y que la franquicia se queden en el estado”, comentó.

“Las negociaciones van por buen camino, creo que hay enormes posibilidades porque el equipo permanezca en Quintana Roo, pero hay que esperar, nosotros les brindaremos todo el apoyo necesario”, indicó.

Señaló también que lamenta mucho la decisión del dueño de vender al equipo, incluso las negociaciones estaban muy avanzadas para apoyarlos, pero habrá que esperar como termine esta situación.

“Siempre tuvimos magnífica relación con la directiva de los Tigres, el convenio que corresponde al equipo en apoyo es 16 a 20 millones de pesos, seguiremos en lo mismo, siempre y cuando el equipo permanezca en el estado”, sostuvo.

“En caso que no se llegue a un arreglo, tomaríamos nuevos planes y seguramente todo el apoyo al deporte amateur local, para nuestro gobierno siempre será prioridad el sector amateur”, apuntó.

Por otro lado, Gabriel Medina, coordinador de medios de la Liga Mexicana de Béisbol, señaló que no existe ningún pronunciamiento por parte de la directiva de Tigres en torno a la venta de la franquicia, sin embargo, confirmó que todo quedará resuelto el próximo 24 de febrero en la junta de presidentes.

“Nosotros como liga no tenemos conocimiento de la venta del equipo, hay rumores de varios grupos que pretenden comprarlos, como el caso de Grupo Xcaret, pero nada concreto, además para hacerlo oficial la asamblea deberá dar el visto bueno y eso será en la próxima reunión.

Finalmente existe un fuerte rumor que el empresario Virgilio Ruiz Isassi, dueño de la franquicia de Durango (antes Delfines del Carmen), también estaba interesado en negociar la franquicia de los Tigres.