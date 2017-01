Marco Moreno/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- Un sueño hecho realidad se vivió este sábado en el Autódromo Internacional Yucatán “Emerson Fittipaldi”, con la primera carrera oficial desde su creación, la cual fue ganada sin ningún problema por el piloto del la escudería Ram Racing, Calvin Ming, de Guyana, en la primera serie de tres en el inicio de la IV etapa de FIA Fórmula 4 NACAM Yucatán Ciudad Mayakoba.

El líder del campeonato demostró ser el más rápido en la clasificación al conseguir la Pole con un tiempo de 1:28.247 en la sexta vuelta, su coequipero Manuel Sulaimán largó desde la segunda posición al cronometrar un tiempo de 1:29.259 y en el tercer sitio Moisés de la Vara de MartigaEG con 1:29.474.

Ya en la carrera, Ming se llevó las palmas del respetable público al terminar en el sitio de honor tras la primera de tres carreras que se realizará en esta competencia.

El originario de Guyana realizó un tiempo de 26.01 minutos y su mejor vuelta fue en la doceava al cronometrar 1.29 minutos. Su compañero de equipo, el mexicano Manuel Sulaimán finalizó en la segunda plaza con un tiempo de 26.07 minutos y su mejor vuelta la hizo con un tiempo de 1.30 minutos.

El tercer sitio correspondió al colombiano Santiago Lozano sumando un tiempo de 26.30 minutos y su vuelta más efectiva la realizó en 1.30 minutos.

La que no tuvo buen inicio y tuvo que abandonar por estrellar su bólido en la barra de contención fue la poblana Alexandra Mohnaupt, quien abandonó y solamente realizo cuatro vueltas efectivas.

Tras el triunfo Calvin Ming comentó estar tranquilo y contento, ya que fue una competencia muy pareja.

'La pista tenía recorrido muy buenos, pero algunas curvas estaban resbalosas y por tal motivo bajaba la velocidad para no derrapar, los errores se pagan caros y por eso no perdí la calma y me mantuve concentrado'. sentenció el piloto ganador.

Este domingo a las 11 horas se realizará la inauguración correspondiente del Autódromo Yucatán, la cual contará con la presencia del doble campeón mundial de la Fórmula Uno, el brasileño Emerson Fittipaldi y posteriormente se realizarán las dos carreras restantes.