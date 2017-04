Hallan sin vida a ex internacional de República Checa

Agencia

Estambúl.- El futbolista Frantisek Rajtoral, internacional con República Checa en 14 ocasiones, fue encontrado muerto en su departamento en las primeras horas de este lunes, confirmó la Policía de Turquía, país en el que jugaba con el Gaziantepspor.

Los primeros informes apuntan a un suicidio del jugador de 31 años, quien fue encontrado colgado. De acuerdo con reportes de la prensa turca, el hombre era tratado por un caso de "fatiga crónica", informa el portal Medio Tiempo.

También te puede interesar: Se suicida exjugador de la NFL en su celda

Después de ausentarse de la práctica de su equipo y no contestar las llamadas, compañeros de Rajtoral acudieron a su departamento la noche del domingo y dieron parte a la Policía al sospechar que algo andaba mal, al ver las luces encendidas y no obtener respuesta.

Su club, Gaziantepspor, no ha dado más detalles a los medios, aunque han publicado una conmemoración en su página web oficial.

Saddened to hear of the death of Czech international František Rajtoral. Our condolences to his family, @ceskarepre_cz & @GaziantepsporSK pic.twitter.com/orEYq1GdIo