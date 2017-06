'Hulk' corre por niños enfermos

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Mario Alberto Abúndiz Guardián es un maratonista que ha competido en diferentes carreras de manera muy peculiar, pues se caracteriza como el 'Hombre Verde', mejor conocido como Hulk, con la finalidad de recaudar fondos para niños que padecen fibrosis quística.

En un principio, 'Beto Hulk' encontró en esta disciplina una forma de sentirse libre, pues desde pequeño padeció el mundo de las drogas y el alcohol; tras 16 años de sentirse atado a estás adicciones, Mario Alberto buscó ayuda para poder rehabilitarse, afirma Milenio.

"Yo tenía problemas con las adicciones, con las drogas y el alcohol, estuve en esos problemas cerca de 16 años, pero ya voy a cumplir nueve años de no consumir ninguna sustancia, así fue que empecé a correr", dijo Abúndiz Guardián.

Mario Alberto salió de las adicciones, pues tocó fondo cuando andaba en la calle; sin embargo, no fue fácil porque no sabía cómo buscar ayuda, hasta que decidió ingresar a un anexo para rehabilitarse, a pesar de que "encontré la manera de decir no a las drogas, pero no sentía paz, pues una vez que salí del anexo quería drogarme".

Más adelante, el 'Hulk' mexicano estuvo en un convento franciscano en León, Guanajuato, pues él es originario de Michoacán, y fue en este lugar donde comenzaría un nuevo estilo de vida. Su andar comenzó con tenis y ropa deportiva, pero cambiaría su atuendo, ya que competía con una túnica y descalzo; más tarde, por una petición, Abúndiz tuvo que buscar un manera diferente de vestir.

Una vez que comenzó a participar caracterizado del 'Hombre Verde', Alberto mencionó que recibía burlas por parte de las personas que asistían a las carreras, pues antes pesaba más de 90 kilos, motivo por el cual la gente hacía comentarios sobre su físico, algo que le afectaba, pero con el tiempo ya no tenían importancia.

Parte de los accesorios de su atuendo eran dos cadenas que pesaban 4 kilos y medio cada una, y aunque se han inventado muchas cosas acerca del porqué carga con ellas, Mario dijo que sólo es una forma única de caracterizar al personaje.

"Corrí 72 maratones con esas cadenas y varias carreras de 10 y 21 (kilómetros), tengo cerca de un año que no las uso, pues el desgaste era más fuerte y como buscaba el reto de correr 110 maratones, no me recuperaba pronto, por ello decidí quitármelas", agregó.