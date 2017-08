Agencia

El polémico delantero, Zlatan Ibrahimovic, aseguró que Adriano ha sido el mejor futbolista con el que ha jugado en su trayectoria profesional, indicó ESPN en su portal.

"Jugué con grandes campeones, jugué con futbolistas que ya eran wow. Jugué con futbolistas que vi que eran talentos convirtiéndose wow", afirmó en entrevista con SportBible. "Pero con el que sentí que podía hacerlo por muchos años y no lo hizo fue Adriano cuando estaba en Inter", dijo.

Cuando llegó al club italiano le pidió al presidente que mantuvieran al atacante brasileño, "porque era el jugador con el que quería jugar. Porque era un animal. Nadie podía quitarle la pelota, era un animal puro, pero duró poco tiempo".

Sobre qué cree que le haya pasado a Adriano, contó: "No lo sé, no lo sé. Como dije, 50 por ciento de todo lo que haces es la parte mental. Si no lo tienes en la cabeza, es difícil. En su caso disfruté jugando con él, lo vi, fui feliz por jugar con él, contra él. Así que es una lástima que haya durado tan poco tiempo".

Actualmente, Zlatan está recuperándose de una lesión en los ligamentos que tuvo en la rodilla izquierda y no tiene club, aunque se ha hablado de que renovará con el Manchester United.