Agencias

ESTADOS UNIDOS.- La excampeona de la UFC Ronda Rousey recurrió a una cita de la escritora de Harry Potter, J.K. Rowling, para inspirarse más de una semana después de sufrir una humillante derrota ante Amanda Nunes en su regreso al octágono.

La pelea estelar de la cartelera UFC 207 fue detenida después de apenas 48 segundas cuando Rousey sufrió una paliza a manos de Nunes. Rousey no habló con la prensa después del combate, informa The Associated Press.

El lunes, Rousey publicó una cita de Rowling en su cuenta de Instagram: "Y entonces, al tocar fondo construí una base sólida para rehacer mi vida".

La pelea del 30 de diciembre contra Nunes fue la primera de Rousey desde que perdió su título de la UFC ante Holly Holm en 2015.