Agencia

Ciudad de México.- El equipo de West Ham United hizo oficial este martes la incorporación del guardameta inglés Joe Hart, proveniente del Torino de la Serie A italiana, donde militó la última temporada.

Hart, quien también resguarda el marco de la selección inglesa, llega al cuadro londinense después de un breve paso por el futbol italiano, cedido por el Manchester City, quien continúa como dueño de su carta.

A message to you from our new man!#WelcomeHartpic.twitter.com/Myoet8Mlxe