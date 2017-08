Mourinho está dispuesto a pelear por Gareth Bale

Agencia

ESPAÑA.- No se guardó nada. El técnico José Mourinho habló este lunes en conferencia de prensa, previa al duelo que sostendrán mañana el Real Madrid y Manchester United por la Supercopa de Europa, y confirmó el interés que tiene por fichar a Gareth Bale. Asimismo, aseguró que peleará por él para que se vista de rojo.

“Si Bale juega mañana es porque está en los planes del entrenador, porque está en los planes del club y porque está en sus propios planes continuar en el Real Madrid, y no me lo planteo de ningún modo. Si no está en los planes, Gareth estará en la puerta de salida… Si está en la puerta de salida, yo voy a intentar esperarlo del otro lado y pelear con algún otro entrenador que le espere. Pero, si jugará mañana, yo creo que es evidente que va a continuar”, declaró 'The Special One' ante los medios, informa el portal La República.

El galés ha tenido una pretemporada floja; sin embargo, Zinedine Zidane ha dejado en claro que lo tiene como primera opción cuando se trata de un partido muy importante. Aunque el alto nivel que han mostrado Asensio e Isco podría jugar en contra de Bale.

Por otro lado, el estratega del Manchester United, presumió de su etapa en la ‘Casa Blanca’. “Cuando llegué, el Madrid no era ni cabeza de serie en la Champions League ni jugaba cuartos de final. Cuando me fui, había jugado tres semifinales. Me fui tranquilo de allí sabiendo que lo había dado todo”.

La mejor temporada de Gareth Bale con el Real Madrid fue la primera. Hizo 22 goles, dio 19 asistencias, disputó 44 partidos y fue clave para ganar la décima Champions y una Copa del Rey ante el Barcelona.