Joven saca su propia marca de tenis

Estados Unidos.- Lonzo Ball presentó este jueves sus primeras zapatillas junto a la marca Big Baller Brand (propiedad de LaVar, el padre): las ZO2 Prime. Unas zapatillas que no dejarán indiferente a nadie, principalmente, por su precio de lanzamiento que se sitúa entre los 495, las más baratas, y los 995 dólares... si las quieres con la firma de un jugador que todavía no ha sido ni drafteado. También puedes adquirir unas.

El precio de sus deportivas supera ampliamente al de estrellas de la NBA ya consagradas como LeBron James y Stephen Curry. Las LeBron XIV cuestan 210 dólares y las Curry 3, entre 135 y 180 dólares. Una diferencia insólita. Además, las zapatillas ha tendido que ser comercializadas por la marca del padre porque Nike, Adidas y Under Armour se alejaron rápidamente por las pretensiones del LaVar.

