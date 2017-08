Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- El UFC México está encabezado por dos jóvenes peleadores mexicanos con un gran potencial para convertirse en estrellas de la empresa, informa el portal web de ESPN.

Brandon Moreno y Alexa Grasso serán los encargados de encabezar los combates estelares de la velada, ante Sergio Pettis y Randa Markos.

También te puede interesar: Basquetbolista panameño, primer extranjero que se une a Capitanes

Tanto Moreno como Grasso expresaron confianza en sus habilidades para salir victoriosos frente a su público.

Moreno reconoció que su vida ha cambiado desde su debut en el UFC en octubre del 2016, acumulando tres victorias consecutivas que lo catapultaron a encabezar de manera sorpresiva su primer evento apenas a los 23 años de edad.

"Obviamente me lo imaginaba [encabezar un evento], claro que lo iba a lograr, porque conozco my bien mis metas y lo que puedo llegar a hacer si me lo propongo, pero no me lo esperaba tan pronto, me lo esperaba tal vez a los 26, 27 años, pero tener esta oportunidad tan joven me dice mucho de mi futuro, que si sigo adelante mi futuro va a estar durísimo, va a estar muy bueno", declaró Moreno durante el Día de Medios de UFC México.

Por su parte, Grasso acepta que trabajó mentalmente para su combate ante Markos.

"La preparación siempre estar mejorando todos los días en técnica, jiu jitsu, lucha, striking, box, muay thai, todo, nada más lo que cambió fue el aspecto mental, estar más tranquila, sin estrés, sin preocupaciones, disfrutarlo más, como siempre lo había dicho la vez pasada crecí mucho, y nada más eso confiar más en mí", sentenció.

Moreno es consciente que el éxito lo ha alcanzado muy joven, sin embargo, trata de dar un paso a la vez y no precipitarse para seguir con su crecimiento.

"Mi vida cambió de una forma muy loca [desde el debut en UFC], fue de no tener absolutamente nada a ya tener reconocimiento de la gente, tener gloria, que las redes sociales estuvieran a reventar, la gente quiere entrevistas, eso es relativamente, es difícil también cargar con la presión de los medios, y ese tipo de cosas pero estoy contento, es parte del éxito", expresó.

Moreno, quien ha ganado dos bonos por desempeño de la noche, no deja que la posibilidad de recibir un nuevo cheque se convierta en distracción.

" Lo bien que te cae el dinero que no tenías contado, obviamente trato de no enfocarme en eso, siempre intento que mis peleas sean divertidas siempre y cuando no salga de mi plan y de ser inteligentes", dijo. "He hecho algunas cosas, compré un auto nuevo, compré una casa, pagué el primer año de escuela de mi niña, me ha ayudado muchísimo, he tratado de ser lo más inteligente posible y creo que lo he hecho bien".